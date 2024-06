Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A conjunção de Mercúrio e Júpiter lhe traz agora grande ímpeto de fazer o mundo material funcionar. Estará raciocinado e tendo novas ideias no trabalho, na rotina e cuidados com a saúde. Cuidado só para não exagerar nestes quesitos. Busca por maior diálogo com colegas de trabalho e colaboradores. Busque repensar sua vida material de forma mais significativa.





Expansão mental

Mercúrio e Júpiter fazem conjunção no signo de Gêmeos. Somos chamados a expandir as nossas mentes, buscando padrões mais amplos e significativos para as linhas de pensamento. Pode haver muito volume de comunicação, mas atenção para exageros e fofocas. Momento propício para expandir a lógica, estudos e trocas de informação.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique