Expansão mental

Mercúrio e Júpiter fazem conjunção no signo de Gêmeos. Somos chamados a expandir as nossas mentes, buscando padrões mais amplos e significativos para as linhas de pensamento. Pode haver muito volume de comunicação, mas atenção para exageros e fofocas. Momento propício para expandir a lógica, estudos e trocas de informação.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A conjunção de Mercúrio e Júpiter lhe convida a expandir seu campo mental e comunicativo. Estará muito intenso em sua curiosidade e vontade de aprender. Busque novos estudos ou novas nuances daquilo que já estuda. Também pode haver muita vontade de viajar e conhecer novas pessoas e lugares. Busque flexibilizar sua mente para se abrir para as novidades.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A conjunção de Mercúrio e Júpiter se dá no seu setor material, lhe pedindo que imagine e planeje novas formas de ganhar dinheiro e se sustentar. Busque divulgar seus talentos e amplie a mente quanto às possibilidades aqui. Bom momento para vendas e estudos financeiros. Bons contatos podem lhe auxiliar com marketing, vendas ou a enxergar suas finanças de outras formas.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, se encontra com Júpiter no seu signo (solar ou ascendente). Este momento lhe traz grande expansão pessoal e uma busca por enxergar novos aspectos de si mesmo. Busque comunicar aquilo que realmente acredita, mas tendo sua natural flexibilidade para o diálogo. Busca por síntese das dualidades que existem em si mesmo.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A conjunção de Mercúrio e Júpiter lhe traz hoje grandes possibilidades de explorar seu campo subconsciente. Pode ser um excelente momento de avanço no campo terapêutico e liberação de conteúdos psíquicos. Também a comunicação com o lado espiritual e sutil da vida se faz intensa. Busque raciocinar com sua fé e se permita fluir mais neste sentido.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A conjunção de Mercúrio e Júpiter lhe traz agora grande ímpeto para as comunicações em massa. Estará expandindo e buscando novos contatos nas redes sociais, ou então expondo seus pontos de vista. A relação com amigos e grupos Também carece dessa expansão comunicativa. Busque partilhar ideias com os semelhantes, mas sendo flexível.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, se encontra com Júpiter no seu campo profissional e de compromissos. Estará buscando novas e melhores possibilidades e oportunidades. Excelente momento para resolver dualidades e contradições no trabalho ou com figuras de autoridade. Tenha mais fé em seus potenciais e em toda bagagem profissional que já acumulou até aqui.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A conjunção de Mercúrio e Júpiter lhe faz hoje ter uma mentalidade mais aventureira, ampla e filosófica. Estará buscando libertação da mente e enxergar novas e melhores possibilidades para seu futuro. Comunicação acadêmica e estudos em alta. Também uma forte vontade de viajar e conhecer novas culturas e pessoas. Se permita flexibilidade quanto ao futuro.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A conjunção de Mercúrio e Júpiter lhe traz hoje grande capacidade de síntese em seu campo emocional profundo. Pode chegar a conclusões brilhantes quanto a questões e dores emocionais, se libertando. Também a energia sexual está em alta, mas com um tom mais aventureiro e curioso. Busque ter mais fé em seu processo de cura emocional.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Júpiter, seu regente, se encontra com Mercúrio no seu setor de relações. Estará buscando mais intensamente se comunicar com o outro. Busque ter conversas significativas com o parceiro ou com quem deseje. Isso pode ser justamente o que pode mudar os rumos da relação e trazer perspectivas melhores e mais otimistas para o futuro conjunto.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A conjunção de Mercúrio e Júpiter lhe traz agora grande ímpeto de fazer o mundo material funcionar. Estará raciocinado e tendo novas ideias no trabalho, na rotina e cuidados com a saúde. Cuidado só para não exagerar nestes quesitos. Busca por maior diálogo com colegas de trabalho e colaboradores. Busque repensar sua vida material de forma mais significativa.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A conjunção de Mercúrio e Júpiter lhe traz agora forte necessidade de se comunicar e se expressar de forma autêntica e fiel a si mesmo. Estará bem mais direto, mas também alegre e ousado. A relação com crianças e o mundo infantil pode trazer mais significado para a vida. Também hobbies, jogos, esportes ou artes podem lhe fazer ressignificar muita coisa.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Júpiter, seu regente, se encontra com Mercúrio em seu setor pessoal e emocional. Estará raciocinando com clareza sobre questões emocionais, familiares e passadas. Busque dar leveza e significado para o que sente. Atenção para exageros na comunicação familiar. Pode também estar pensando em mudar de casa ou reformar e este é um momento para boas ideias neste sentido.



Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique