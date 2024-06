Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A conjunção de Mercúrio e Júpiter se dá no seu setor material, lhe pedindo que imagine e planeje novas formas de ganhar dinheiro e se sustentar. Busque divulgar seus talentos e amplie a mente quanto às possibilidades aqui. Bom momento para vendas e estudos financeiros. Bons contatos podem lhe auxiliar com marketing, vendas ou a enxergar suas finanças de outras formas.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Expansão mental

Mercúrio e Júpiter fazem conjunção no signo de Gêmeos. Somos chamados a expandir as nossas mentes, buscando padrões mais amplos e significativos para as linhas de pensamento. Pode haver muito volume de comunicação, mas atenção para exageros e fofocas. Momento propício para expandir a lógica, estudos e trocas de informação.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique