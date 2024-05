Em "Not like us", Kendrick Lamar canta: "Fala, Drake... / É melhor você nunca ir para o bloco de celas um", em referência à gíria da prisão para "pedófilos

Uma briga de longa data entre os titãs do rap Drake e Kendrick Lamar explodiu no último fim de semana com acusações de pedofilia, abuso e infidelidade, sacudindo a cena hip hop.

Drake, o rapper que foi recordista de público em 2023, e Lamar, vencedor do Prêmio Pulitzer por suas letras fortes, protagonizam uma guerra verbal, dentro de um gênero conhecido por celebrar rixas entre suas principais estrelas.



Mas enquanto no passado as trocas entre os dois focavam em temas como quem é a maior estrela, as letras das faixas recém-lançadas pelos artistas nos últimos dias fugiram das linhas habituais.



"Fala, Drake, ouvi dizer que você gosta de jovens / É melhor você nunca ir para o bloco de celas um", disse Lamar em sua canção "Not like us", um jogo de palavras em referência à gíria da prisão para "pedófilos".



Lamar, natural de Los Angeles, acusa o canadense Drake de "colonizar" a cultura negra americana. Em "Meet the Grahams", lançado neste fim de semana, o rapper afirma que Drake, cujo nome verdadeiro é Aubrey Graham, tem uma filha secreta.



Por sua vez, Drake lançou uma faixa intitulada "Family matters", na qual sugere que Lamar foi infiel e abusivo com sua noiva e namorada adolescente, Whitney Alford. O rapper canadense negou as acusações de pedofilia em "The heart part 6", lançado no domingo (5/5), no qual ele entoa: "Eu não olho para nenhuma adolescente".



Os insultos chamaram a atenção do público fora da cena hip hop e ocuparam espaço em veículos como The New York Times e CNN. Drake, de 37 anos, e Lamar, de 36, alcançaram a fama do hip hop no final dos anos 2000 e início da década de 2010. No início, os rappers colaboraram em músicas e saíram em turnê juntos. Mas a relação se complicou com o passar dos anos, à medida que a fama de ambos crescia.



No ano passado, com 13 músicas em primeiro lugar, Drake empatou com Michael Jackson como o artista masculino com mais sucessos na Billboard Hot 100.



Lamar, cujas letras abordam reflexões pessoais e questões como o racismo e a pobreza estrutural, é onsiderado a “voz de sua geração”.



A competição amigável acabou se transformando em mais um acirrado confronto do rap, gênero frequentemente associado às brigas entre seus maiores nomes.

Em "Family matters", Drake sugere que Lamar foi infiel e abusivo com sua noiva adolescente e nega as acusações de pedofilia em "The heart part 6" CARMEN MANDATO/GETTY IMAGES VIA AFP



Nas redes sociais



No início dos anos 1990, estrelas como Tupac Shakur e The Notorious B.I.G. desenvolveram uma rivalidade, incentivada por seus empresários, que representava a luta entre o hip hop da Costa Leste e da Costa Oeste dos EUA.



Embora esta disputa tenha terminado em violência e tragédia, a atual rixa entre Drake e Lamar, limitada a letras e postagens nas redes sociais, parece ter aguçado o apetite de alguns fãs de rap.

Tiros no Canadá

A polícia do Canadá investiga um tiroteio ocorrido de madrugada de terça (7/5), em frente à residência de Drake, em Toronto, no qual um homem ficou ferido. Um guarda de segurança foi levado ao hospital com ferimentos graves após os disparos, segundo a polícia. "Não posso confirmar se Drake estava em casa no momento em que ocorreu o incidente, mas posso dizer que estamos em contato com sua equipe e estão cooperando", afirmou um inspetor de polícia.