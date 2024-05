Um dos destaques do Met Gala 2024, um dos maiores eventos de moda do mundo, foi o cantor Usher, especialmente para os fãs brasileiros, que destacaram a semelhança do artista com o Exu Tranca Rua. Organizado pela editora-chefe da Vogue, Anna Wintour, o baile beneficente foi realizado no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, nessa segunda-feira (6/5).

Vestindo um terno preto com aplicações, um chapéu de couro e uma capa, ele chegou ao local segurando um acessório que parecia uma rosa gotejante. O conjunto todo preto era um visual Alexander McQueen feito sob medida, desenhado por Seán McGirr. O look continha “bordados de pedra a jato em todo o corpo e detalhes de apliques de rosa mergulhados em vermelho”, segundo a grife.

Já o Exu, é uma entidade protetora ou o guardião dos caminhos, segundo o Candomblé, Umbanda e outras religiões de origem africana. A representação do Tranca Rua é um homem negro, vestido com uma capa e uma cartola, segurando um tridente e fumando charuto. Não se sabe se há alguma influência do Exu no look de Usher, mas muita gente celebrou a semelhança.

O Usher ao som de tranca rua foi meu momento de alegria hoje hahahahaha pic.twitter.com/EKL4hEAes9 — Filhinha da Beyonce ???? (@Deka_Francine) May 7, 2024

DEEEEEEEEEU MEIA NOITEEEEEEE

A LUA SE ESCONDEEEEEEEEEU

LÁAAAAAAA NA ENCRUZILHADA DANDO A SUA GARGALHADA TRANÇA RUA APARECEU https://t.co/GWXNGK1yBn — Barbaridades (@BedeBarbara) May 7, 2024

Pelo que eu entendi, o Usher tava de Tuxedo Tranca Rua no Met Gala



aguardo fanarts pic.twitter.com/deSE0XM85t — YaYa Hern (@thaishern_) May 7, 2024

Nesta edição, o Met Gala teve como tema “O jardim da moda”. Os convidados e o tema são decididos pela editora Anna Wintour, inspirada na mostra “Belas Adormecidas: Redespertando a Moda”, promovida pelo Costume Institute do MET. O cantor descreveu, ao site Usa Today, suas roupas como “exótica, romântica, mas ainda dentro do tema jardim”.