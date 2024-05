Bruna Marquezine desfilou com um vestido longo off-white da marca Tory Burch no Met Gala 2024



Na noite dessa segunda-feira (6/5), diversas celebridades desfilaram pelo tapete vermelho do Met Gala 2024, um dos maiores eventos de moda do mundo. Organizado pela editora-chefe da Vogue, Anna Wintour, o baile beneficente é realizado no Metropolitan Museum of Art, em Nova York. Entre os presentes estava a atriz brasileira Bruna Marquezine, que foi convidada pela primeira vez para o evento.



A eterna Salete de ‘Mulheres apaixonadas’ começou a investir em sua carreira internacional, sendo uma das estrelas de ‘Besouro azul’, que chegou aos cinemas em 2023. Bruna desfilou com um vestido longo off-white da marca Tory Burch. O look romântico também conta com sapatos da marca italiana Giuseppe Zanotti, queridinha de celebridades como Bella Hadid e Taylor Swift.



Nas joias, Bruna usou quase R$ 5 milhões em peças da grife Tiffany&Co., incluindo brincos de platina e ouro (R$ 755 mil); segundo par de brincos de platina com diamantes (R$ 1,27 milhão); e um terceiro conjunto com diamantes (R$ 499 mil). Ela também usou um anel de platina com diamantes que chega a R$ 1,82 milhão e um outro, feito de ouro branco com diamantes, estimado em R$ 267 mil.

Nas redes sociais, Bruna mostrou que o vestido teve inspiração na sua infância. Ela publicou uma foto em que ela aparece com um vestido de festa branco com uma coroa na cabeça, de quando era criança. Nesta edição, o Met Gala teve como tema “O jardim da moda”. Os convidados e o tema são decididos pela editora Anna Wintour, inspirada na mostra “Belas Adormecidas: Redespertando a Moda”, promovida pelo Costume Institute do MET.

Anitta de fora



Presente nos bailes de 2021, 2022 e 2023, a cantora Anitta era outra brasileira que foi convidada para o Met Gala, mas não pode comparecer. Ela anunciou, na semana passada, que abriu mão do evento para participar do show da Madonna em Copacabana, no último sábado (4/5).

"Estive no Met Gala três vezes, foi tão bom, eu quero estar de volta no próximo ano. Mas, este ano, Madonna vai fazer um show no Brasil, no final de sua turnê [Celebration Tour], na Praia de Copacabana, para milhares de pessoas”, declarou.

“Nós temos uma música juntas em português, um funk, em seu álbum [Madame X]. E, quando recebi o convite, eu fiquei: 'eu definitivamente tenho que ir'. Isso é muito histórico para o meu país. É o único assunto no Brasil. É muito importante estar lá nesse momento”, disse, na última semana.

No show, a cantora participou de uma festa ballroom com a Rainha do Pop. Em um dos momentos, as duas fizeram uma simulação de sexo oral.



Terceira brasileira?

A terceira brasileira que teve seu nome relacionado ao Met Gala é a tiktoker Monica Mamudo, conhecida como Momo. A influenciadora vive em Los Angeles, nos Estados Unidos. Seu conteúdo aborda temas como moda, beleza, maquiagem e lifestyle.

Ela chegou a fazer um vídeo chegando ao hotel para o baile. Mas, no dia da festa, ela contou que, na verdade, se tratava de uma ação publicitária do TikTok, que fez uma transmissão do evento. Momo, então, ficou de fora do tapete vermelho.