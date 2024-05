Madonna cantou no palco da praia de Copacabana exibindo a Bandeira do Brasil e usando máscara em ensaios nos últimos dias

Poucas horas antes de seu show gratuito em Copacabana, Madonna mandou um recado para os fãs que a esperam: "Are You Ready" ou "Vocês Estão Prontos?", escreveu a rainha do pop em uma sequência de stories postados no Instagram.





Em cada um dos posts, a cantora mostrou um pouco de sua preparação para a apresentação histórica, que deve levar ao menos 1,5 milhão de pessoas para as areias da praia no Rio de Janeiro. Em um deles, Madonna dança usando um body preto com transparência e shorts de renda, levando uma bandeira do Brasil nas costas.





No segundo post, ela compartilhou uma foto segurando duas bandeiras do país, uma em cada uma das mãos, usando uma máscara amarela - que chamou atenção durante seus ensaios já no palco em Copacabana.





Já no terceiro story, Madonna mostrou uma imagem usando uma camisa 10 da seleção brasileira personalizada com seu sobrenome, Ciccone, e encoberta de strass azul.

Transmissão





O show começa às 21h45 no palco montado na praia de Copacabana, com 812 metros quadrados, com 24 metros de frente e pé direto de 18 metros.





O espetáculo será transmitido ao vivo, pela TV Globo e Multishow (TV) e pelo Globoplay (streaming). Na Globo, a transmissão começa após a novela Renascer. No Multishow e na Globoplay, a cobertura inicia-se às 21h30.





Kenya Sade e Marcos Mion serão os apresentadores principais. No Multishow e Globoplay, Marcus Majella, Laura Vicente e Gui Guedes também estarão à frente da transmissão.

A Globoplay disponibilizará o evento gratuitamente para não assinantes, bastando estarem logados na plataforma. Para isso, é necessário criar uma conta Globo, sem qualquer custo.





A apresentação narrará a vida da pop star e será dividida em sete atos, que contarão sobre as diversas fases da cantora. Sucessos como "Like a Virgin" e "Bitch, I'm Madonna" estarão no repertório, mas a artista também interpretará canções que não eram ouvidas ao vivo há anos, como "Nothing Really Matters", "Erotica" e "Justify My Love".