FOLHAPRESS - O Rio de Janeiro amanheceu sob um calor de quase verão neste sábado (4/5). Os termômetros chegam perto dos 30°C, e a previsão é de que permaneça assim até a hora do show que Madonna realiza às 21h50, na praia de Copacabana.





Nada que tenha desanimado os fãs mais aguerridos da cantora. Muitos deles já estão posicionados perto do palco para garantir os melhores lugares para a apresentação. Uma das dificuldades é lidar com o calor.

Divina Santos e Diego dos Santos vieram de Franco da Rocha, em São Paulo, e estão posicionados na lateral do palco desde às 7H. Eles não pretendem se revezar no local e, para driblar o calor, apostam em leques, sombrinhas e isotônico. "Viemos para cá com um Gatorade e um sonho", afirma Diego.





Há também fãs mais articulados. Lucas Imeron veio do Rio Grande do Sul e chegou à praia às 10h. De óculos de sol, sombrinha, leque e o rosto manchado de protetor solar, ele conta que participa de um grupo de apoio de fãs que se organizaram para garantir um bom lugar e evitar sofrer as consequências do calor.





São fãs de diversos cantos do país que se conheceram através de uma comunidade nas redes sociais, a Madonna Literal. Eles criaram um grupo no WhatsApp chamado "VIP Povão", onde montaram uma operação para ter a melhor experiência possível. Vão se revezar no lugar marcado para que todos possam descansar, se alimentar adequadamente e evitar a exposição prolongada ao sol. "A ideia foi criar essa rede de apoio para a gente conseguir chegar cedo aqui e aguentar até a hora do show", conta Lucas.





A maioria dos fãs já posicionados para o show vieram de roupa de banho e se abrigam sob guarda sol.





As sombrinhas são um dos produtos mais anunciados pelos vendedores ambulantes, com um preço que varia entre R$ 30 e R$ 50. Já os leques, outro item muito vendido - e consumido pelos fãs - estão sendo vendidos entre R$20 e R$40.