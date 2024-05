Neste sábado (4) a popstar Madonna subirá ao gigantesco palco montado na Praia de Copacabana para

realizar aquele que será o maior show de sua carreira.

Estima-se que 1,5 milhão de pessoas estejam presentes na famosa praia carioca.

Como parte da Celebration Tour, que revisita os 40 anos de carreira da Rainha do Pop, o show contemplará os grandes sucessos da cantora, incluindo clássicos que fizeram estrondoso sucesso, principalmente, nos anos 1980.

O repertório deve contar com 26 canções, entre baladas e faixas dançantes e, para uma apresentação que relembrará o melhor de Madonna, músicas como Like a Prayer, Live To Tell, Open your Heart e Vogue não devem ficar fora da lista.

Confira as 26 prováveis músicas que Madonna cantará hoje em Copacabana:

Nothing Really Matters

Everybody

Into The Groove

Burning Up

Open Your Heart

Holiday

Live To Tell

Like a Prayer

Erotica

Justify My Love

Hung Up

Bad Girl

Vogue

Human Nature

Crazy For You

Die Another Day

Don't Tell Me

Mother and Father

Express Yourself

La Isla Bonita

Don't Cry For Me Argentina

Bedtime Story

Ray Of Light

Take a Bow

Bitch, I'm Madonna

Celebration