A cantora Ludmilla vai fazer uma grande festa para comemorar seus 29 anos, completados nesta quarta (24/4), em meio à polêmica de ter sido acusada de intolerância religiosa. Segundo a funkeira, o evento deve durar pelo menos 12 horas. Em seus stories, ela deu mais detalhes da comemoração, que vai ser dividida em duas partes.



"Vai ter tipo dois períodos: de 22h às 5h da manhã e depois das 5h da manhã às 10h da manhã. A gente vai para a parte da piscina do salão. E dúvida cruel aqui: faz muito tempo que eu não tomo um porre e aí eu estou pensando em tomar um porre, que o PT [perda total] vai ser meu amanhã. Estou pensando, mas queria uma companhia. Bruna, vai tomar um porre comigo?", pergunta à esposa, obtendo um "com certeza", como resposta.

"Eu quero muito presente! Não vem com essa que 'Ludmila já tem tudo' e que não vai me dar presente. A festa é all black, vai de branco, mas não vai sem presente, entendeu?! Enfim, o negócio vai ser muito bom amanhã, hein! Nossa vou comemorar muito, porque eu tenho muitos motivos para comemorar", disse em outro story. Ludmilla recentemente se apresentou no Coachella, um dos maiores festivais dos Estados Unidos, sendo a primeira afro-latina a se apresentar no palco principal do evento.

Polêmica de intolerância religiosa

Mas nem tudo é festa para Ludmilla no momento. Na segunda apresentação, no domingo, ela exibiu no telão a frase "Só Jesus expulsa o Tranca Rua das pessoas", sendo acusada de intolerância religiosa nas redes sociais. A cantora se defendeu, na segunda-feira, dizendo que a cena foi tirada de contexto e que a ideia era mostrar a realidade de uma favela.

"Quando eu disse que vocês teriam que se esforçar para falar mal de mim, eu não achei que iriam tão longe. Hoje tiraram do contexto uma das imagens do vídeo do telão do show em Rainha da Favela, que traz diversos registros de espaços e realidades a qual eu cresci e vivi por muitos anos, querendo reescrever o significado dele, e me colocando em uma posição que é completamente contrária à minha", apontou.

"Rainha da Favela apresenta a minha favela, uma favela real, nua e crua, onde cresci, mas, infelizmente, se vive muitas mazelas: genocídio preto, violência policial, miséria, intolerância religiosa e tantas outras vivências de uma gente que supera obstáculos, que vive em adversidades, mas que não desiste. Isso passa por conviver em um ambiente muitas vezes hostil, onde a cada esquina você precisa se deparar com as dificuldades da favela (..) Meu show começa com uma mensagem muito explícita , que não deixa dúvida sobre nada! Na sequência, eu apresento a realidade sobre a qual esse discurso precisa prevalecer! Sobre uma favela sem filtros, sem gourmetizações, sem representações caricatas, uma denúncia sobre o real. Estou aqui pelo que é real, e não essa versão vitrine importada para gringo achar que esse é um espaço que se reduz a funk, bunda e cerveja!", declarou.

"Termino meu show com o céu tomado de pipas douradas, que representam a esperança que eu quero plantar no coração de todos que lidam com essa realidade! Esse vídeo foi feito por uma fotógrafa/videomaker negra e periférica, para que tivesse um olhar de dentro para fora! Não me coloquem nesse lugar. Vocês sabem quem eu sou e de onde eu vim. Não tentem limitar para onde eu vou. Respeito todas as pessoas como elas são, e independentemente de qualquer fé, raça, gênero, sexualidade ou qualquer particularidade de que façam elas únicas", concluiu.