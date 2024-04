Ludmilla terá agenda movimentada no Brasil, com shows também nos Estados Unidos

SÃO PAULO - O deputado estadual Átila Nunes (PSD-RJ) entrou com uma representação no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra a cantora Ludmilla. Ele pede que seja instaurado procedimento administrativo para apurar crime de racismo religioso, envolvendo crenças de matriz africana, como candomblé e umbanda.





O parlamentar ainda entrou com representação na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância do Estado do Rio de Janeiro, também denunciando racismo religioso.





Durante o show da artista no festival Coachella, nos Estados Unidos, foi exibida no telão do palco uma série de imagens retratando a periferia do Rio de Janeiro. Cada imagem durava menos de um segundo na tela -uma delas gerou polêmica e fez a cantora ser acusada de intolerância religiosa.





Trata-se da imagem de um cartaz com a frase "só Jesus expulsa o Tranca Rua das pessoas". A equipe alegou descontextualização de um material feito para denunciar mazelas sociais.





Nas religiões de matriz africana, Tranca Rua é o nome de um Exu, e pode aparecer acompanhado de complementos, como Imbaré, das Almas e da Estrada, que representam segmentos diferentes de atuação das entidades.





No documento, o deputado afirma que, para muitas pessoas, os Tranca Rua "são entidades dignas de respeito e devoção" e que a cantora propaga "para milhões de espectadores que estas entidades são sinônimo de condutas malignas".





"É óbvio que isso reforça a intolerância religiosa. Isso é crime, isso é vilipêndio religioso", afirmou o parlamentar em vídeo postado nas redes sociais. "Dependendo da gravidade, Ludmilla, você pode vir a responder pelo crime de intolerância religiosa porque você divulgou uma imagem ofendendo uma outra religião. Queira ou não queira, você foi o veículo disso."





Posição da cantora

Pelo X (antigo Twitter), Ludmilla se defendeu e negou que tenha atacado qualquer religião. "Quando eu disse que vocês teriam que se esforçar para falar mal de mim, eu não achei que iriam tão longe", começou.

"Tiraram do contexto uma das imagens do vídeo do telão do show Rainha da Favela, que traz diversos registros de espaços e realidades que eu cresci e vivi por muitos anos, querendo reescrever o significado dele, e me colocando em uma posição que é completamente contrária à minha", emendou.





Em outro trecho do desabafo, Ludmilla pede que parem de fazer críticas infundadas. "Não me coloquem nesse lugar, vocês sabem quem eu sou e de onde eu vim. Não tentem limitar para onde eu vou. Respeito todas as pessoas como elas são, independentemente de qualquer fé, raça, gênero, sexualidade ou qualquer particularidade que as façam únicas."

Quando eu disse que vocês teriam que se esforçar pra falar mal de mim, eu não achei que iriam tão longe.

Hoje tiraram do contexto uma das imagens do video do telão do show em Rainha da Favela, que traz diversos registros de espaços e realidades a qual eu cresci e vivi por muitos… pic.twitter.com/sdP8JhoLmh — LUDMILLA (@Ludmilla) April 22, 2024

