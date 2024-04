Comemora-se nesta terça-feira (23/4) o Dia de São Jorge, declarado feriado no Rio de Janeiro. O santo, sincretizado com o orixá Ogum pela relação de ambos com a guerra, tem famosos entre seus devotos. Confira:

Zeca Pagodinho

A devoção de Zeca Pagodinho a São Jorge se mistura a sua própria trajetória profissional. Hoje, ele comemora a data lançando uma regravação de "Ogum" com participação especial de Djonga recitando a oração de São Jorge. Em entrevista à rádio CBN nesta semana, ele falou sobre sua relação com o santo:





"Vem de muito tempo, desde rapazinho. São Jorge era o santo dos sambistas, dos malandros, dos botequins... Todos filhos de São Jorge, né? Eu fui crescendo com isso. Os malandros todos tinham um cordãozinho de São Jorge, eu fui vendo isso e fui me encantando com o nosso guerreiro".

Djonga

O rapper evita falar sobre assuntos pessoais, mas exalta sua fé em São Jorge. Além de recitar a oração ao santo na música com Zeca Pagodinho, ele também postou um story comemorando a data na noite de ontem: "Hoje foi dia do meu pai, foi lindo, tô bem, limpo e forte como nunca. Não gosto de postar muito sobre a minha fé porque acho pessoal demais, mas na real é importante para os nossos reafirmar o que acreditamos".





Jorge Ben Jor

Jorge Ben é autor de "Jorge da Capadócia", uma das mais famosas homenagens ao santo. Na manhã de hoje, ele já participou de duas celebrações: a festa da Matriz de Quintino, na Zona Norte do Rio, e a missa na paróquia do centro da cidade.

Alcione

Alcione é devota de São Jorge e, em 1990, gravou a música que leva o nome do santo e narra sua história: "Nos campos de guerra/Lutei por meus irmãos/Por essa terra (Ogunhe)/Tombei na serra (Ogum)/Mas meu sonho não".

Jorge Aragão

Aragão é um dos compositores de "Líder dos Templários", que também exalta a trajetória do santo e sua relação com o Brasil: "Tem fé que Jorge é de ajudar/A todo Brasileiro, Brasileiro guerreiro/Eu sou cavaleiro da flor/São Jorge protetor, protetor, protetor".

Seu Jorge

O músico tem composições em homenagem a São Jorge, como "Alma de Guerreiro" - feita para a novela Salve Jorge. Além disso, costuma saudar a entidade em apresentações ao vivo.

Regina Casé

Assim como Jorge Ben, Regina Casé também marcou presença nas celebrações em homenagem a São Jorge hoje no Rio. Às 4 da manhã, ela postou um story mostrando que deu carona para o cantor: "Tradição da família".