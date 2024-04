Com os cabelos volumosos e cada vez mais claros, Beyoncé impressionou o púbico da web com visual platinado e os cachos no estilo “texas hair” durante a era de Cowboy Carter. A artista norte-americana, que recentemente lançou sua marca de produtos capilares, a “Cécred”, compartilhou com seus fãs como cuida dos fios naturais.

Veja: Beyoncé e a esperança das mulheres negras por um espaço na música country



O cabelo loiro permanece com a cantora por mais de 25 anos. Entre penteados lisos ou com muitos babyliss, além de perucas e apliques, ela diz que precisou priorizar a coloração e abrir mão de qualquer outra química que quisesse fazer nos fios.

Leia: documentário "Uma baía" mostra a Guanabara bela e degradada



Na sua conta oficial do Instagram, ela postou o momento e escreveu na legenda: “All natural”, em português, “Tudo natural”, brincou ela.