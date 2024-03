A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, deixou os fãs preocupados com a mudança radical de seu corpo. Com 47kg (chegou a pesar 85kg), a artista, que tem 1,57m de altura, posou de biquíni e divulgou nas redes sociais a barriga negativa.



Nas redes sociais, os internautas demonstram estar impressionados. “Gente, a Maiara da Maraisa tá muito magra... Longe de mim jogar 'hate' mas parece que tá doente, sei lá”, postou um deles. Outro disparou: “Meu Deus, a Maiara ta muitoooo magra. Misericórdia. Será que essa mulher tá bem?”

Há algum tempo a cantora vem compartilhando seu novo estilo de vida com o público. Após adotar rotina de exercícios físicos e alimentação regrada, ela não economiza no registro das novas curvas. Os cliques sempre mostram Maiara magérrima.

Maiara fez transmissão ao vivo em seu perfil no Instagram na manhã desta terça-feira (26/3). Afirmou estar feliz e pesando 47kg. Também disse que não está doente.





Bariátrica e lipos



A cantora passou por cirurgia bariátrica em 2017. Na época, havia revelado o desejo de fazer lipoaspiração. Inclusive, revelou em entrevista: “Eu fiz tudo, bariátrica, duas lipos e já troquei de prótese umas trinta vezes."

A irmã de Maraisa também colocou balão gástrico no estômago e passou por várias cirurgias plásticas. Maiara foi uma das participantes do programa de emagrecimento de Maíra Cardi, por meio do qual eliminou 16kg.