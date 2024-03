A emissora de Silvio Santos divulgou nessa quinta-feira (7/3) as suas principais novidades para 2024. Em coletiva de imprensa, realizada ontem em São Paulo, o canal anunciou quais serão os cinco novos programas que entrarão na grade do SBT/Alterosa, a partir da próxima semana.



“Chega mais” é o grande destaque da vez e marca o retorno de Regina Volpato à emissora paulista. Com estreia nesta segunda (11/3), às 9h30, a apresentadora, que comandou a primeira versão de “Casos de família” (2004-2008), assume a atração ao lado de Michelle Barros e Paulo Martins.



Feliz com o retorno, ela afirmou: “Quero agradecer por terem me deixado voltar. Era um desejo de voltar por vários motivos. Fico feliz com esse momento”, disse na coletiva on-line. O programa é ao vivo e será transmitido de segunda a sexta. Como nova aposta das manhãs da TV aberta brasileira, a atração dividirá o horário com “Encontro”, da Globo, e “Hoje em dia”, da Record.



Cesar Filho assume a bancada do “SBT Brasil”, também nesta segunda (11/3), às 19h45. O jornalista substitui Marcelo Torres e Márcia Dantas, e traz uma nova cara ao programa de notícias, exibido de segunda a sábado, no SBT/Alterosa.



“É uma nova forma de apresentar jornal no horário nobre. É uma maneira diferente e desengravatado. Teremos informação, mas de uma maneira inovadora. Muito diferente do que se vê na televisão”, afirmou o diretor de Jornalismo do SBT, José Occhiuso.



A última passagem de Cesar pelo SBT foi em 2014. De volta, ele garante que traz na bagagem seu jeito de ser: “Desde lá, quando fiz outros programas, sempre gostei de ser o diferente”, afirmou o âncora.



Além de trazer novidades na maneira de apresentar o “SBT Brasil”, a nova versão do jornalístico contará com correspondentes nacionais e internacionais, e uma equipe esportiva, com boletins diários e notícias de última sobre as equipes brasileiras.



“Vamos ter um diferencial. Quando eu era pequeno, assistia a jornais e era sempre da mesma maneira: sentados na bancada. Mas o tempo mudou, evoluímos. Então, por que tem que ser da mesma forma?”, questiona.



CAOS ORGANIZADO



Para levantar os ânimos, o divertido “É tudo nosso” chega à telinha do SBT/Alterosa na próxima sexta (15/3), às 23h, para completar a grade noturna. No comando, a experiência de Benjamin Back, Mano e Helen Ganzarolli se encontra com o humor do comediante estreante Victor Sarro.



“O ‘É tudo nosso’ surgiu de um pedido da casa, porque precisamos de um programa que é a cara do SBT. Começamos a desenhá-lo um ano atrás. É um programa divertido, solto, leve e que mistura muita coisa. É um caos organizado. Tudo o que queremos é que as pessoas cheguem em casa e se divirtam”, afirma o diretor de Esportes do SBT, Tiago Galassi.



Transmitido semanalmente, às sextas, o programa de auditório promete trazer atualidades de maneira descontraída e convidar celebridades. Benjamin Back, o Benja, explica: “Este é um programa para aquele cara que chegou em casa cansado e não quer mais ouvir tanta notícia ruim. Um programa para ele sentar no sofá com a família e descontrair”, disse o jornalista durante a coletiva virtual.



Mas Benja garante: “Não é um programa de humor, mas de bom humor. Tem muita música e uma plateia que é o grande combustível de tudo”.

CIRCO DO TIRU

Se o humor não é o ponto central do “É tudo nosso”, para o “Circo do Tiru”, novo programa de auditório do comediante Tirullipa, a palhaçada se torna personagem principal. Com estreia no sábado, 16 de março, a atração vai ao ar às 18h, no SBT/Alterosa, e promete nova faceta na emissora.



“A Daniela (Beyruti, vice-presidente do SBT) nos deu esse desafio de colocar um programa de TV dentro do circo. Você entra no clima do picadeiro e retorna à infância. Trouxemos a essência do espetáculo do Tiru”, afirma o diretor do programa, Marcelo Kestenbaum.



Inspirado no espetáculo homônimo do comediante, a atração volta os olhares para a arte circense, esquecida na atualidade, segundo Tirullipa. “Agradeço ao SBT por deixar a gente trazer nossa arte para TV. Quando lemos a história do Silvio, vemos que ele fez caravanas de apresentação nos circos. Quando eu falei com a Dani do projeto, disse a ela que tinha o sonho de trazer a TV para dentro do circo”, afirmou o palhaço. “Ela falou: ‘Como assim?’ e eu disse: ‘Seu pai sempre levou o circo para TV, com as brincadeiras’ e ela topou. A gente poderia colocar uma lona de mentira, montar um cenário, mas a verdade e o calor de estar dentro de um circo de verdade são coisas que não têm nada igual”, acrescentou.



O “Tá na hora” completa as novidades da programação de 2024 do SBT/Alterosa. Apresentado por Christina Rocha e Marcão do Povo, o programa de telejornalismo estreia em 18 de março, das 18h30 às 19h45.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro