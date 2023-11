Milhares de fãs que aguardavam o show da Taylor Swift na tarde deste sábado (18), no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ), foram informados pelo sistema de som do estádio que a apresentação foi adiada para a próxima segunda-feira (20).

Nas redes sociais, o adiamento entrou para a lista de assuntos mais comentados. Muitas pessoas questionaram a decisão ter sido tomada após a entrada de milhares de fãs no estádio. Outras levantaram dúvidas sobre como farão as pessoas que marcaram suas passagens de volta e o fim da hospedagem antes do show de segunda-feira.

Quando a Taylor adiou o show da Argentina por questões climáticas, as companhias aéreas deixaram os fãs remarcarem os voos gratuitamente. @VoeGOLoficial @azulinhasaereas @LATAM_BRA por favor, façam o mesmo! Têm muitos fãs que não podem gastar mais dinheiro pra ficar no Rio! — Bru ???????? (@ttyongglxy) 18 de novembro de 2023

O adiamento do show, anunciado no perfil da Taylor Swift no Instagram, foi devido à alta temperatura no Rio de Janeiro. Neste sábado, a cidade registrou as maiores temperaturas de 2023, com termômetros atingindo 43,8ºC.

Na postagem, em inglês, Taylor afirma que a decisão foi tomada no camarim do Engenhão, onde seria o show. "A segurança e o bem-estar dos meus fãs, colegas artistas e equipe técnica devem e sempre estarão em primeiro lugar".

Fã morreu no estádio

Na sexta-feira (17), uma fã da artista morreu durante o show no Estádio Nilton Santos, vítima de uma parada cardiorrespiratória causada pelo calor intenso no local. Pessoas que acompanharam o show denunciaram que a T4F, organizadora do evento, proibia a entrada no estádio com garrafas de água.

Após as denúncias, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que, por determinação da Secretaria do Consumidor do Ministério da Justiça, será permitida a entrada em espetáculos de garrafas de água de uso pessoal, desde que em recipientes apropriados.

