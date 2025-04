Garibaldi, Campari e o amor por BH

SIGA NO

Túlio D’angelo é advogado e empresário. Já ocupou relevantes cargos na administração pública e privada. Optou pelo ramo da coquetelaria e alimentação e hoje está à frente do Bar Palito e do Chopp Bolacha. Também é o curador da Galeria São Vicente, na Praç





cerveja estupidamente gelada e fui direto pro buteco. Escrevo essa coluna numa mesa de plástico, embaixo de um ombrelone, sob um sol de rachar: 40 graus na sombra.

Belo Horizonte é a capital dos bares — disso ninguém duvida. É uma cidade que entende o valor de uma boa conversa em volta da mesa, de um copo sempre cheio e de um tira-gosto bem feito. Pra essa semana, resolvi fazer uma homenagem a esse ambiente sagrado. Peguei o computador, pedi umae fui direto pro buteco. Escrevo essa coluna numa mesa de plástico, embaixo de um ombrelone, sob um sol de rachar: 40 graus na sombra.

E quer saber? Eu amo isso. Um torresmo bem frito, uma cachaça caprichada e aquela cerveja que parece ter saído do Polo Norte. A vida é feita desses momentos. Nem só de coquetéis vive um bartender.





balcão de bar da capital, precisa rever seus conceitos. Tem simplicidade e personalidade. Tem histórias em cada gole.



Mas também é verdade que BH tem uma das cenas de coquetelaria mais encantadoras do país. A cultura do copo é forte aqui. Se você nunca se deixou levar pela experiência de umda capital, precisa rever seus conceitos. Tem simplicidade e personalidade. Tem histórias em cada gole.



O Rabo de Galo, por exemplo, servido em copinhos de shot longo, é uma das expressões mais sublimes da simplicidade bem feita. Paratudo, Leão do Norte, São João da Barra... São clássicos, encontrados nos bares mais improváveis da cidade. Sim, alguns têm mesas bambas, paredes duvidosas e banheiros que não merecem elogios. Mas, se você for com o coração aberto, o drink desce redondo.

E aí tem o Campari. Que voltou com tudo — se é que um dia chegou a sair de cena. Os vídeos pipocam na internet: o líquido vermelho vivo sendo derramado sobre um copo com suco de laranja. Um espetáculo. Lindos, apetitosos e refrescantes. Pra mim, é uma mistura dos deuses.





Mas pouca gente sabe que essa combinação tem nome: Garibaldi. Criado na Itália, ele leva esse nome em homenagem a Giuseppe Garibaldi, uma figura central na unificação do país. A mistura representa bem essa união de regiões: o amargo do Campari, que vem de Milão, com a doçura da laranja Bahia da Sicília. Um casamento que agradou o mundo.





Aliás, Garibaldi também tem história no Brasil. Ele foi um dos articuladores da Revolução Farroupilha no sul do país — a famosa Guerra dos Farrapos. Ou seja, o homem deixou marca por onde passou. E continua influente, quase dois séculos depois, agora também nas cartas de bar.





Aqui em BH, esse drink aparece em diversas formas e nomes. Em muitos botecos, ele é o drink da casa, mesmo que não leve o nome original. Me lembro com carinho de quando abri o Palito: era o único drink refrescante do cardápio. E vendia igual água.





Hoje em dia, destaco o Garibaldi do Boteco Nada Contra (@boteconadacontra), servido num copo longo, geladíssimo. Existe também o famoso “Xablau” encontrado no Bar Fubá (@fubabarecomida), servido no tradicional copo Lagoinha — uma apresentação perfeita pra esse verdadeiro hit.

E como não poderia faltar, aí vai a receita pra você fazer em casa:



Garibaldi

Por Tulio D’angelo

INGREDIENTES

60 ml de Campari

120 ml de suco de laranja Bahia fresco

Gelo a gosto





MODO DE PREPARO

Encha um copo longo com gelo. Adicione o Campari e, em seguida, o suco de laranja. Misture delicadamente com uma colher bailarina. Decore com uma fatia de laranja se quiser fazer bonito.



Mais simples que isso, só dois disso.





No fim das contas, o que importa mesmo é brindar. Ao calor, aos bares de BH, ao torresmo perfeito e ao drink gelado. Ao Campari que nunca nos deixou. E, claro, à beleza que existe em sentar, pedir um copo e deixar o tempo passar devagar.





Saúde, e até a próxima.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.