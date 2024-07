Recente pesquisa do Sebrae mostra que microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas estão demonstrando maior preocupação com as questões de sustentabilidade ambiental

Preservar o meio ambiente e equacionar passivos ambientais deixou de ser uma tendência e passou a ser uma grande emergência.



Desastres ambientais, que acabam trazendo enormes tragédias sociais a reboque, são o resultado de gerações de descaso com essa agenda pela sociedade mundial. E as empresas incluem-se fortemente nesse contexto.



A adoção de práticas sustentáveis se torna essencial para os negócios que desejam permanecer competitivos e relevantes. A sustentabilidade não só ajuda a proteger o planeta, mas também pode trazer eficiência econômica, inovação e melhoria de imagem para as empresas.

E a tecnologia e a inovação desempenham um papel fundamental nesse contexto, na medida em que aceleram processos, propiciam novos produtos e serviços mais adequados e reduzem os esforços para atingimento de objetivos. As empresas que se inserem nesse movimento estão melhor posicionadas para enfrentar os desafios atuais e aproveitar as oportunidades de um mercado cada vez mais consciente e exigente.



Para tanto, é necessário investimento e comprometimento das empresas. Entre os desafios, estão os custos iniciais, a necessidade de treinamento e adaptação dos times e a integração nos processos existentes.



Recente pesquisa do Sebrae mostra que microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas estão demonstrando maior preocupação com as questões de sustentabilidade ambiental, com um aumento significativo na implementação de práticas sustentáveis em 10 variáveis.



Foram 10 as iniciativas de sustentabilidade alvo da abordagem: Controle do Consumo de Energia; Controle do Consumo de Água; Controle do Consumo de Papel; Separação de Lixo para Coleta Seletiva; Utilização de Matéria-prima ou Material Reciclável no Processo Produtivo; Destinação Adequada de Resíduos Tóxicos; Reciclagem de Pilhas, Baterias e Pneus; Compra e/ou Venda de Produtos Usados; Captação de Água da Chuva e/ou Reutilização da Água; e Uso de Energia Solar.



Entre os MEI, todas as práticas mostraram crescimento. Já entre as micro e pequenas empresas, a única prática que apresentou uma redução foi o controle do consumo de energia, variando de 74% para 70%. Numa perspectiva mais incremental, de mudanças de processos e redução de custos, o estudo indica que a ação mais adotada pelo segmento é o controle do consumo de energia (75% MEI e 70% MPE), seguida pelo controle do consumo de água (67% MEI e 64% MPE) e a separação de lixo para coleta seletiva (64% MEI e 67% MPE).



Já em aspectos que implicam uma inovação mais aplicada, vemos o uso de matéria-prima ou material reciclável no processo produtivo, uso de energia solar e reuso de água sendo adotadas por 31%, 25% e 18% das micro e pequenas empresas respectivamente e 35%, 13% e 18% dos MEI.



Vejam as práticas de sustentabilidade adotadas pelas micro e pequenas empresas:



Consumo de energia (70%)

Separação de lixo para coleta seletiva (67%)



Controle do consumo de papel (65%)



Controle do consumo de água (64%)



Destinação adequada de resíduos tóxicos (48%)



Reciclagem de pilhas, baterias e pneus (38%)



Uso de matéria-prima ou material reciclável no processo produtivo (31%)



Uso de energia solar (25%)



Compra e/ou venda de produtos usados (20%)



Captação de água da chuva e/ou reuso da água (18%)

E pelos MEI:



Consumo de energia (75%)



Controle do consumo de água (67%)



Controle do consumo de papel (60%)



Separação de lixo para coleta seletiva (64%)



Uso de matéria-prima ou material reciclável no processo produtivo (35%)



Destinação adequada de resíduos tóxicos (32%)



Reciclagem de pilhas, baterias e pneus (29%)



Compra ou venda de produtos usados (25%)



Captação de água da chuva ou reutilização da água (18%)



Uso de energia solar (13%)

Para implementar essas práticas sustentáveis de forma eficaz, registramos aqui algumas etapas para uma boa implementação: