Taryn Southern é uma personalidade multifacetada e inovadora, conhecida por suas realizações em vários campos, incluindo música, entretenimento digital e ensino.

Sua carreira abrange uma ampla gama de realizações notáveis e oferece valiosos ensinamentos sobre a interseção entre criatividade, tecnologia e empreendedorismo.



Taryn ganhou destaque inicialmente como cantora, compositora e atriz. Ela se aventurou no mundo da música com uma abordagem pioneira, não apenas pela qualidade de sua arte, mas também por explorar novas fronteiras tecnológicas e de distribuição usando estrategicamente a inteligência artificial para compor e produzir músicas.

A fusão entre habilidades musicais humanas e a capacidade de processamento de dados das máquinas resultou em uma obra que abriu caminho para novas possibilidades na indústria musical. Além da música,

Taryn explorou a produção de conteúdo online, desenvolvendo séries no Youtube.



Ela se destaca bastante no cenário tech como defensora da conscientização sobre as implicações éticas e sociais da inteligência artificial e da tecnologia e também do empreendedorismo, no sentido da criatividade e inovação em modelos de negócios, transcendendo as fronteiras tradicionais, não se limitando apenas à arte ou entretenimento.

Sua atitude empreendedora e visão futurista a posicionam como uma figura inspiradora para inovadores e empreendedores. Sua abordagem multidisciplinar e a disposição para explorar novas tecnologias oferecem um exemplo de como a criatividade pode impulsionar a inovação em diferentes campos.



Saindo um pouco dos clichês da área, ela afirma que ser criativo é utilizar ideias divergentes e não lineares, para novas ideias. Todos nós podemos dar vazão a criatividade, arte, intelectualidade. Basta superar as barreiras escondidas de cada um e usar tecnologia.



Um score de nível de genialidade criativa ilustra o quanto perdemos esse potencial com o passar do tempo. Enquanto aos 5 anos de idade esse score atinge 98%, na idade adulta ele é de apenas 2%. (sendo 30% aos 10 anos e 12% aos 15)



Para concluirmos, vejamos mais algumas lições extraídas das realizações de Taryn Southern:



Inovação sem Limites: Sua abordagem inovadora para a música, combinando criatividade com tecnologia, destaca a importância de romper barreiras e explorar novas fronteiras.

Adaptação e Evolução: Sua transição bem-sucedida para o espaço digital destaca a importância de se adaptar a novas plataformas e tecnologias, e como a flexibilidade é fundamental no mundo em

constante mudança.



Consciência Tecnológica: O trabalho de Taryn em educação e advocacy evidencia a importância de compreender e discutir ativamente as implicações éticas e sociais das inovações tecnológicas.



Colaboração Interdisciplinar: Ao utilizar centralmente a inteligência artificial de forma pioneira, Taryn mostrou como a colaboração entre habilidades humanas e capacidades tecnológicas pode levar a

resultados notáveis.