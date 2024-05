A Pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM) é a pesquisa internacional mais abrangente e tradicional focada no estudo do empreendedorismo. Iniciada em 1999, a GEM tem como objetivo fornecer dados de alta qualidade que permitem uma compreensão detalhada das atividades empreendedoras, suas motivações e as condições do ambiente em que os empreendedores operam.

A pesquisa é conduzida anualmente por um consórcio internacional de instituições acadêmicas e organizações de pesquisa, liderado pela Global Entrepreneurship Research Association (GERA).

Esse estudo tornou-se a fonte mais rica de informações confiáveis sobreo estado do empreendedorismo e dos ecossistemas empreendedores em todo o mundo. Anualmente, a pesquisa publica não apenas o GEM Global Report, mas também uma série de relatórios nacionais e de tópicos especiais.

A primeira pesquisa anual abrangeu 10 países, chegando a um acumulado de 115 participantes até hoje, criando uma série histórica rica e diversificada que abrange diferentes contextos econômicos e culturais.

A pesquisa de 2023 aponta para uma expansão significativa da base de empreendedores no Brasil. Atualmente, estima-se que 42 milhões de brasileiros se enquadram como empreendedores, incluindo aqueles que já possuem um negócio formalizado (CNPJ) e aqueles que estão em fases iniciais de planejamento de seus empreendimentos.

Este número é compatível com os dados do IBGE, que indicam cerca de 30 milhões de donos de negócios no país. No entanto, o IBGE não capta aqueles que têm empreendimentos informais ou estão em fase de preparação para iniciar um negócio, o que justifica a estimativa mais alta da GEM.

Além disso, a GEM identifica um grupo de 48 milhões de brasileiros da população adulta (18 a 64 anos) que não possuem um negócio atualmente, mas têm a intenção de iniciar um empreendimento nos próximos três anos.

Este potencial crescimento poderia elevar o número total de empreendedores no Brasil para até 90 milhões, colocando o país em uma posição de destaque global, superado apenas pela Índia em termos absolutos de empreendedores potenciais. A Índia tem 106 milhões de potenciais empreendedores, mas com 1,417 bilhão de habitantes, contra 203,1 milhões do Brasil, evidenciando o grande potencial do empreendedorismo no nosso país.

Entre os empreendedores potenciais, o percentual da população adulta atinge 49%, consolidando um histórico sustentável de 53% nas pesquisas de 2020, 2021 e 2022.

Outro aspecto que reforça a ideia de que o empreendedorismo está profundamente enraizado na cultura brasileira é a classificação de"sonho" atribuída ao desejo de possuir um negócio próprio. A pesquisa de 2023 oferece uma análise detalhada sobre os sonhos dos brasileiros, destacando as mudanças nas aspirações e intenções da população entre os anos de 2022 e 2023, refletindo de maneira significativa os anseios e ambições dos brasileiros.

Conforme indicado pela pesquisa, a intenção de iniciar um novo empreendimento continua sendo uma aspiração relevante para muitos brasileiros. Em 2023, 48,2% da população adulta manifestou o desejo de possuir seu próprio negócio. Esse sonho ocupa a terceira posição entre mais de 15 diferentes aspirações mencionadas pelos entrevistados.

É importante ressaltar que,na pesquisa de 2022, 53% da população não empreendedora manifestou a intenção de iniciar um novo negócio nos próximos três anos, evidenciando uma leve redução na intenção empreendedora em 2023, embora ainda em um nível elevado.

No "Ranking dos Sonhos" de 2023, "ter o próprio negócio" foi o terceiro desejo mais mencionado, com 48,2% da população adulta expressando esse anseio, ficando atrás apenas de "viajarpelo Brasil" (53%) e "comprar a casa própria" (50%).

Essas aspirações são moldadas por um contexto de desafios e oportunidades, onde a confiança nas próprias habilidades e a percepção de oportunidades desempenham papéis fundamentais. Mas por outro lado, o país ainda enfrenta desafios significativos para as políticas públicas e para a estrutura de apoio aos pequenos negócios.