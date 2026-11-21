Existe uma ideia muito comum na medicina moderna: quanto mais sofisticado o exame, melhor será o diagnóstico. A lógica parece intuitiva. Uma ressonância custa mais que uma radiografia, gera imagens muito mais detalhadas e consegue mostrar estruturas que antes eram invisíveis. Logo, deveria ser sempre superior. O problema é que medicina não funciona como uma corrida tecnológica em que o exame mais caro necessariamente entrega a melhor resposta.

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Na ortopedia, essa confusão aparece o tempo todo. Muitos pacientes chegam ao consultório já com uma ressonância feita, às vezes sem terem passado antes por uma avaliação clínica adequada. Outros demonstram certa frustração quando o médico pede apenas uma radiografia, como se isso significasse uma investigação incompleta.

Existe quase uma hierarquia implícita entre os exames: radiografia seria algo simples, ultrassom seria intermediário e ressonância representaria o nível máximo. Na prática, cada método responde a perguntas diferentes.

Uma boa radiografia pode resolver muito mais do que uma ressonância mal indicada. Ela mostra alinhamento, deformidades, artrose, fraturas, posição articular e relação entre os ossos sob carga. Em pé e tornozelo, por exemplo, várias informações importantes só aparecem quando o paciente está em pé, sustentando o próprio peso.

Uma ressonância feita deitado pode mostrar tendões, ligamentos e cartilagem com grande detalhe, mas não necessariamente revela como aquele pé se comporta durante a marcha ou como uma deformidade se organiza sob carga.

O erro começa quando o exame substitui a pergunta clínica. Antes de pedir qualquer imagem, o médico deveria saber o que está tentando descobrir. A dor começou depois de um trauma? Existe deformidade? O paciente sente instabilidade? A dor aparece apenas correndo ou também em repouso? Há perda de força? A resposta para essas perguntas orienta muito mais a escolha do exame do que o preço ou a sofisticação do equipamento.

A ressonância magnética é uma ferramenta extraordinária, mas justamente por enxergar muito pode criar outro problema: encontrar coisas demais. Tendões podem apresentar alterações degenerativas sem causar dor. Cartilagens podem mostrar desgaste em pessoas completamente assintomáticas.

Pequenos edemas, fissuras, protrusões e outras alterações aparecem com frequência em indivíduos que não têm qualquer queixa relacionada àquele achado. Quanto mais sensível o exame, maior a chance de encontrar algo que exista, mas não seja necessariamente o problema.

Isso pode gerar uma sequência bastante conhecida. O paciente faz um exame por uma dor relativamente simples, recebe um laudo cheio de termos técnicos, pesquisa cada palavra na internet e passa a acreditar que possui várias doenças ao mesmo tempo. Depois, começa a tratar o que apareceu na imagem, mesmo quando aquilo não explica seus sintomas. O exame, que deveria ajudar a esclarecer, acaba aumentando a confusão.

Também existe o risco de criar medo. Palavras como “degeneração”, “ruptura parcial”, “edema”, “desgaste” ou “lesão condral” soam graves para quem não está acostumado com linguagem médica. Muitas vezes, são alterações compatíveis com idade, histórico esportivo ou simplesmente achados que não têm relevância clínica naquele momento. Quando isso não é bem explicado, o paciente passa a enxergar o próprio corpo como mais frágil do que realmente é.

O contrário também acontece. Um exame sofisticado pode vir praticamente normal e ainda assim o paciente dor real e limitação importante. Isso não significa que a dor seja psicológica ou inexistente. Significa apenas que nem todo problema funcional aparece de maneira clara na imagem. Dor pode estar relacionada a sobrecarga, alteração mecânica, fraqueza, instabilidade dinâmica ou outras situações que dependem muito mais do exame físico do que de uma fotografia do tecido.

Por isso, exames mais simples continuam tendo enorme valor. O ultrassom, por exemplo, permite avaliar tendões e algumas estruturas de maneira dinâmica e pode ser excelente quando existe uma pergunta específica. A tomografia é muito superior à ressonância em determinadas avaliações ósseas. A radiografia continua sendo indispensável para alinhamento e artrose. Não existe um exame universalmente melhor. Existe o exame mais adequado para aquela dúvida.

Essa lógica também evita desperdício. Pedir exames desnecessários aumenta custo para o paciente e para o sistema de saúde, mas o problema não é apenas financeiro. Cada investigação adicional pode gerar novos achados, novas dúvidas e novas intervenções. Às vezes, começamos tentando esclarecer uma dor e terminamos tratando algo que nunca incomodou o paciente.

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Muitas vezes, uma boa consulta, um exame físico cuidadoso e uma radiografia simples dão mais informação útil do que uma ressonância solicitada sem objetivo claro. Isso não diminui a importância dos exames modernos. Apenas coloca cada ferramenta no lugar correto.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.