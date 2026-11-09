Entre Washington e Brasília

O presidente Lula se prepara para o seu quarto e último mandato, após a segunda vitória eleitoral sobre um Bolsonaro. Não é trivial construir uma barreira eleitoral ao avanço da extrema direita. O presidente Donald Trump, diante da derrota acachapante nas eleições de meio mandato, preferiu falar à imprensa sobre as obras do polêmico salão de baile que constrói na Casa Branca. Fingiu não ver o voto que deu voz e presença a grupos por ele ofendidos, ou perseguidos. Questionado, disse que se estivesse na chapa teria obtido uma vitória esmagadora. Ele esteve na mente de todos que viraram seu votos para os democratas.

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O tsunami eleitoral americano teve vários componentes históricos. Foram muitas vitórias democratas inéditas: as duas primeiras governadoras oriundas dos povos originários, as primeiras mulheres a governar os estados da Georgia, Ohio e Tennessee, a primeira mulher negra governadora, o primeiro senador muçulmano, a primeira latina a governar o Texas, os primeiros governadores negros da Flórida, Nevada e Wisconsin, o primeiro senador gay, a primeira mulher da geração Z eleita para o Congresso.



Onde o Partido Democrata não venceu, cresceu. Ganhou a maioria na Câmara e no Senado, os governos de 28 estados, contra 20 republicanos. Pode vencer no Kansas, Mississipi e Alasca, onde ainda contam votos. Em 2028, haverá eleições parlamentares junto com a presidencial. Elas dirão se essas mudanças na correlação de forças serão duráveis. Minha hipótese é que serão.



No Brasil, o descontentamento que deu a dianteira a Flávio Bolsonaro no primeiro turno teve como motivo o custo de vida. A inflação está perto da meta, mas ela saiu de um patamar muito elevado ao final do governo de Jair Bolsonaro. Os preços crescem bem mais devagar, porém o patamar muito alto gerou o paradoxo da inflação baixa e do custo de vida alto. É o que os americanos chamam de affordability. No segundo turno prevaleceu o repúdio ao retorno dos Bolsonaro ao poder.



Nos Estados Unidos, affordability, o custo de vida, foi a razão central dos eleitores para promover a virada histórica. A segunda, foi a corrupção de Trump. No Brasil, foram o custo de vida e a defesa da democracia. Nos dois países, as eleições foram além das motivações materiais para se tornarem rejeição explícita à extrema-direita dos Bolsonaro e do MAGA de Trump.



A derrota eleitoral da extrema direita não resolveu o problema da democracia. Nem aqui, nem nos EUA. Ela continua ameaçada. Passamos por verdadeira metamorfose global rumo às sociedades digitais. Nela, fatores estruturais reduzem o desempenho dos governos e das políticas para compensar o alto custo de vida. Na França, já se fala em abordabilité, termo antes mais usado no Canadá, onde o francês Québécois sofre forte influência do inglês. Nos EUA, affordability foi apontada por todos os candidatos eleitos ou derrotados, como a motivação principal do voto dos americanos.



No Brasil, falou-se por toda a campanha em inflação. Inflação é apenas o fantasma que assombra os assalariados brasileiros todo o tempo, embora ele tenha sido exorcizado pelo Plano Real, em meados dos anos 1990. O que descontenta mesmo é o nível do custo de vida, mesmo em cenários de inflação baixa. Muitos ficam sem acesso aos produtos que desejam.



O capitalismo contemporâneo é dominado de forma hegemônica por duas forças interconectadas, o capital financeiro globalizado e as big techs. O capital financeiro pede, obstinado e obsessivo, o superávit fiscal dos estados, garantia de liquidez para investimentos em títulos da dívida pública. O equilíbrio das contas governamentais esteve nas pautas eleitorais, aqui e nos EUA. As redes incentivam novos hábitos de consumo.



No Brasil, a demanda é para conter o rápido crescimento da dívida pública, em 97% do PIB, pelo critério do FMI que inclui os títulos do Tesouro em carteira do Banco Central. Nos EUA, está em 126,5%. Nas crises financeiras, o investidor se encastela nos T-bonds americanos. A rolagem da dívida brasileira é mais difícil. Os títulos atraem pela rentabilidade dada pelos juros altos e pelo câmbio desvalorizado, mas eles são investidores fugidios, fogem ao primeiro sinal de risco.



As aspirações de consumo crescem com a economia digital e esbarram nos preços em patamares muito elevados. Os setores emergentes têm demandas novas que os governos não sabem como atender. Os deslocados de suas ocupações pela automação e pela IA querem novas modalidades de proteção. As demandas por proteção crescem e a capacidade fiscal dos países diminui. As redes criam novas aspirações de consumo que estão fora de seu alcance dada a sua renda disponível. A falta de respostas que atendam a todas as necessidades alimenta continuadamente frustrações e ressentimentos, que se acumulam.

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A economia política global vive a contrariedade entre pressão por gastos novos, restrições fiscais e consumidores insatisfeitos. As crises da transição não se resolvem antes que os novos modos de produção amadureçam e ameaçam a democracia.

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