O sabor que os impostos estão roubando do consumidor

Como estrategista de comunicação, ensino empreendedores a se posicionar como marca. Entrego estratégia de branding casada com a rotina real, transformando seu dia a dia em autoridade e impacto.

A Hershey's prometeu voltar a fazer "chocolate de verdade". E a reação do consumidor foi: “Ué, o que eles vendiam não era chocolate de verdade?”. As marcas estão com um gosto diferente, e você não está imaginando coisas.

Eles mudaram a receita para doer menos no bolso deles e no do consumidor.



Para driblar a alta carga tributária brasileira (especificamente o IPI) e manter o produto acessível na gôndola, muitas gigantes do setor mudaram suas receitas. Reduziram o cacau, adicionaram gordura vegetal e transformaram barras de chocolate em "wafer" ou "biscoito" para se enquadrarem em uma categoria de impostos mais barata. A lógica matemática faz sentido: baratear o custo para não perder a venda.

Agora me conta, estrategicamente, qual é o preço de abrir mão da sua receita original? Na comunicação, a gente aprende cedo que a confiança do cliente é o bem mais precioso de uma marca, mas assim como os relacionamentos reais, essa confiança é difícil de ser conquistada e muito fácil de ser quebrada.



O problema é que o cliente percebe, ele sente e acredita que foi traído. A satisfação real de quem consome de você vai ladeira abaixo. O consumidor moderno não é inocente, quando a promessa da marca não se alinha com a entrega, ele prefere pagar um pouco mais por um produto autêntico do que levar um item maquiado por um preço menor.



O movimento da Hershey's de assumir as críticas e prometer um retorno às origens é uma aula de reposicionamento. Assumir que a qualidade se perdeu e dar um passo para trás com o objetivo de recuperar a autenticidade exige coragem.

Agora olhe para o seu produto ou serviço… Será que, na tentativa de agradar a todos ou de cortar custos, você não está entregando o equivalente a um "wafer" quando o seu cliente espera um chocolate puro?

Voltar às origens muitas vezes é o impulso que faltava para recuperar clientes que ficaram pelo caminho.

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