Novas tecnologias estão revolucionando o marketing, criando experiências personalizadas que visam otimizar o desempenho físico e mental dos clientes. Nos últimos anos, percebo, em diversos públicos e diferentes gerações, uma crescente preocupação com a saúde física e mental. Questões como saúde mental, bem-estar emocional, qualidade do sono, imunidade e prevenção de doenças estão se tornando cada vez mais relevantes na vida das pessoas.

Esse comportamento leva muitos a buscar produtos e serviços que promovam seu bem-estar geral, priorizando personalização e uma qualidade de vida mais equilibrada. Com isso, diversas empresas estão ajustando suas estratégias de marketing para atender a esse novo perfil de clientes.

Um conceito que está ganhando destaque nesse cenário é o biohacking. Essencialmente, ele se refere ao uso de tecnologias para otimizar corpo e mente. Essa abordagem traz uma nova dimensão à personalização, consolidando-se como um dos pilares do marketing moderno.

Com a crescente busca pelo autoconhecimento e pela alta performance, o biohacking se transforma em uma tendência estratégica para marcas que desejam inovar. O marketing agora desempenha um papel fundamental na conexão entre consumidores e ferramentas, serviços e produtos que oferecem maior controle sobre saúde e bem-estar.

À primeira vista, pode parecer uma combinação incomum, mas o biohacking e o marketing têm sido utilizados por empresas pioneiras que reconhecem a oportunidade de atender a um público que busca mais do que produtos. Esse público deseja experiências que se alinhem ao seu projeto de vida.

Por meio de campanhas que destacam benefícios tangíveis e resultados comprovados, essas empresas conseguem despertar o interesse dos consumidores. Em um mercado competitivo, apostar no biohacking no marketing é atender a uma nova geração que quer mais do que comprar —quer compreender, aprimorar e viver uma vida de alta performance.

Com autenticidade e uma proposta clara de valor, as marcas que investem no biohacking conseguem atrair, engajar e fidelizar consumidores que buscam resultados reais, personalização e autonomia em suas escolhas de consumo. Do ponto de vista do marketing, o biohacking é uma porta de entrada para construir marcas com valores fortes, posicionando o cliente no centro da

experiência.

O marketing de biohacking conecta diretamente com o consumidor, criando uma jornada que vai além do simples consumo. É uma experiência de descoberta e autoaperfeiçoamento. Por meio do storytelling, essas empresas mostram que cada produto faz parte de um ecossistema maior, que busca transformar a vida de cada indivíduo.

Em termos de branding, o biohacking oferece uma oportunidade única para marcas que desejam se diferenciar com propostas que incentivam a autonomia e o autoconhecimento. Empresas como Human Longevity Inc. e Levels, voltadas ao monitoramento e controle de saúde, têm explorado o biohacking em seu DNA de marca. Elas atraem consumidores que buscam a máxima personalização e insights sobre o próprio corpo.

Um exemplo é a Levels, que comercializa sensores de glicose que monitoram os níveis de açúcar em tempo real, com campanhas que promovem a descoberta do próprio corpo; e a assunção do controle da saúde;. Outro caso interessante é o da Oura, uma empresa de tecnologia de bem-estar que integra o biohacking em sua estratégia de marketing.

O Oura Ring, um dispositivo vestível, monitora dados de sono, temperatura corporal, frequência cardíaca e outros indicadores. Isso permite que os usuários ajustem seus hábitos e rotinas para otimizar o desempenho físico e mental. Em suas campanhas, a Oura explora o conceito de empoderamento, incentivando o consumidor a “hackear” seu próprio corpo.

Esse tipo de comunicação é um diferencial, pois posiciona a marca como parceira na busca por um estilo de vida mais saudável e produtivo. A Bulletproof, outra marca de destaque, promove o conceito de biohacking focado na alimentação. A empresa oferece produtos como o “Bulletproof Coffee”, um café enriquecido com manteiga e óleo de triglicerídeos de cadeia média (MCT), que melhora o foco e a energia mental ao longo do dia.

A estratégia de marketing da Bulletproof vai além da venda de produtos; ela educa os consumidores sobre como esses itens se integram a um estilo de vida de alta performance. Em campanhas de conteúdo, a marca explora o tema do biohacking em seus blogs e redes sociais. Nesses canais, aborda a ciência por trás de cada ingrediente e explica os benefícios potenciais de cada produto, engajando o consumidor de forma informativa.

Além disso, empresas de segmentos não diretamente ligados à saúde também têm explorado conceitos de biohacking em suas operações, promovendo um estilo de vida otimizado e o bem-estar de seus consumidores. Um exemplo é a Nike, que lançou o aplicativo Nike Training Club, oferecendo treinos personalizados e orientações para o bem-estar de seus clientes.

A Nike desenvolve tênis e roupas com tecnologia avançada para melhorar o desempenho atlético, alinhando-se à filosofia do biohacking e buscando maximizar o potencial físico. Embora seja uma empresa de café, a Starbucks também tem explorado o biohacking ao oferecer opções de bebidas e

alimentos que promovem energia e foco.

Ela introduziu produtos que incluem ingredientes funcionais, como adaptógenos e superalimentos, que são muito procurados e preferidos por diversos perfis de consumidores. A Coca-Cola, por sua vez, através da marca Smartwater, explora a tendência do biohacking ao lançar águas que incluem

eletrólitos e outros ingredientes que promovem hidratação e recuperação. Há uma crescente demanda por produtos que apoiam o desempenho e a saúde, permitindo que a Coca-Cola se insira nesse mercado em expansão.

A Tesla também se destaca no marketing de biohacking ao promover um estilo de vida voltado para a sustentabilidade e a inovação.

A personalização vai além de atender às necessidades; é sobre criar conexões genuínas com as aspirações dos consumidores. Ao adotar novas tecnologias, as empresas se tornam aliadas na saúde e bem-estar, gerando um ciclo virtuoso e gerando satisfação.

É importante fazer uma reflexão sobre a frase de Brian Solis: “Experiências personalizadas são o novo marketing.