Lacan, em um de seus escritos, declara que o inconsciente é Deus. E mais, que o dizer é para a psicanálise um deuzer, neologismo para dizer que a palavra é ato. Em “Gênesis”, as palavras do Criador, pronunciadas, fizeram acontecer a organização do Caos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!



Faz-se luz! E assim se fez. E sucessivamente falou até o sexto dia. Trabalhou para fazer nosso mundo tal como é, e ao homem à sua semelhança, mais ainda, criou sua companheira. Descansou no sétimo.



Depois: “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do Unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade”. (João 1:14)



Várias passagens bíblicas e literárias ressaltam a importância da palavra. Aqui, na psicanálise, também o trabalho é com a palavra. Não a palavra sagrada como são consideradas nas escrituras bíblicas, mas não deixam de ser de suma importância.

A palavra é nossa ferramenta. Da associação livre saem espontânea e inesperadamente, quando nos damos conta, já vieram. um saber em nós além da consciência. Um pensamento do qual surgem palavras à espreita de oportunidade para romper a censura que as mantinha à distância. Um saber não sabido.



A palavra brota, uma outra cena se descortina. Intuição, dirão alguns. Lógica antecipada, dirão outros. Sonhos que profetizam. Atos falhos, lapsos de linguagem. Algo nos fala.



Cruza-nos um pensamento rápido e nos atravessa, quase nenhum crédito damos, e eis que surge alguma coisa de importância decisiva. Não queremos saber, porque contrariam valores morais ou espirituais. A palavra pronunciada faz girar e muda o mundo. Trinca cristalizações.



Diversos sintomas são expressão deformada do que jaz inconsciente e, não encontrando expressão, insistem e escapam deformados, forçando passagem, doendo na carne, explodindo no corpo. Repetem-se em incômodos plurais.



Algo amarrado fixado a um centro, num buraco ou vazio, em torno do qual circulamos, nosso centro de gravitação. A menos que o nomeemos, encontremos a palavra certa, não desataremos esse nó, para trilhar novos caminhos, além daquelas que sofremos.



Eles levam ao analista. Raivas acumuladas se tornam tumores, úlceras, dores das palavras não ditas, “mal ditas”, presas, que não ousamos escutar. Perguntas que não querem calar, que não compreendemos, em nós e menos ainda nos outros, gerando perdas, conflitos, separações.



Não podemos suportar em nós invejas, rancores, agressividades, maldades, nem sequer atos que rebaixam as pessoas valorosas que têm mais habilidade que nós. Não somos iguais e sabemos sobre os nossos desejos. Ou, sabendo, não admitimos sair do armário. Nós os mantemos fechados. Perdendo a chave. Não me refiro ao âmbito da sexualidade, nem os reduzo a questões de gênero.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Vamos além... sair do armário é mais que isso. É alcançar a outra cena, a terceira margem do rio, que no íntimo não revelamos. Ora por temor, excessivo cuidado, ora desconhecimento. Entretanto, suas portas tremem, dando sinais do aprisionamento. E, se lhe fechamos as portas da consciência, deixamos ali dentro um caldeirão fervente...

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.