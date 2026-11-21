Um dia Freud entendeu que as mulheres que atendia fantasiavam cenas de sedução. O autor da sedução era sempre o pai. E tantas foram que ele já não podia crer. Seriam tantos os pais perversos a seduzirem suas crianças indefesas?

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Provocando traumas que marcam para toda a vida, às quais respondiam com sintomas histéricos, como convulsões, contraturas, paralisias, desmaios, enfim, sofrimento e uma infinidade de manifestações no corpo.



Com a escuta ativa e a descoberta da existência de um inconsciente em que seriam guardados desejos proibidos, cujas manifestações seriam os sintomas que as trouxeram até ele, cuidou de desconfiar que alguma coisa ali apontava uma verdade proibida.



Assim, chegou à conclusão de serem fantasias manifestando o desejo proibido dirigido ao pai, projetado como vindo dele. Simples desejo de ser correspondida de acordo com a lógica edípica. O amor pelo pai foi invertido, tornando o pai o desejante. Disse Freud: não acredito mais nas minhas histéricas.



Esses são os primórdios da psicanálise ainda em construção. Hoje, as pacientes não apresentam os mesmos sintomas. As mulheres ganharam voz, liberdade, independência.

Seu desejo tem espaço. Para além dos desejos, nos tempos de capitalismo, se estimula o gozo, que pode e, quase deve, ser satisfeito através do consumismo, objetos preenchem lacunas existenciais, artificialmente. De fato, o desejo é eclipsado pelo gozo. Mas o desejo não morre.



O fato de nos relacionarmos, progressivamente, via redes sociais, mudou as relações. Menos encontros, poucos telefonemas e, no lugar do convívio, se desfruta de jogos, séries, compras e todas as formas de satisfação que a vida virtual oferece, e, se facilitam em alguns pontos, são também distrações alienantes, que realizam um isolamento.

Segundo Lacan, é como se as pessoas se casassem com seu próprio sexo, o que chama de o gozo do idiota. Gozam sozinhos. Se isolam e obtêm alívio, ninguém os contraria, como fazem pessoas de carne e osso. Dureza.



As coisas do amor foram excluídas priorizando o enriquecimento, ficar rico é mais importante do que se preocupar com as pessoas, que sofrem com a aceleração exploratória do mundo. A psicanálise recupera esse terreno perdido.

Com a associação livre, nossa regra fundamental, e pelo amor de transferência direcionado ao analista, resgatam-se as coisas do amor. Sobre isso, a psicanalista Márcia Rosa, em “Por onde andam as histéricas de outrora?”, discorre magistralmente.



Volto ao que me inspirou hoje, que é: o quanto nos apegamos às redes, que, se nos trazem alegrias, contatos e facilitações úteis, por outro lado, substituem o contato presencial, também trazem desinformação, manipulação, falsas notícias e mau uso, como por exemplo a difamação explícita, a agressividade pela diferença.



Nunca estamos certos de que as postagens são fato, mentira, ficção. Tudo precisa ser conferido, e quantas mentiras e manipulações grotescas encontramos! A mentira sempre existiu. Agora é explícita, despudorada.



E ainda consumimos a rede social cada vez mais sabendo que é assim, mas que opção temos? Será que as mentiras nos atraem? Desejamos ser enganados e, assim, escutar só o que queremos? Talvez encontremos alguns desejos projetados, como se fossem possíveis? Seremos todos belos histéricos crendo no que nos convém e alimentando ficções?



Caímos nas manipulações porque não distinguimos entre fato e ficção, como escreveu Schiller, hoje em dia, importa saber quem mente menos, e não importa se é de direita ou de esquerda. Freud reconheceu que a verdade não tem aceitação e os homens tampouco a merecem, e Lacan, sobre isso, afirma que esse é exatamente o texto de nossa experiência cotidiana.



De fato, criamos ficções para explicar, dar sentido ao real que vivemos. Criamos nossas próprias narrativas e não as queremos deixar cair. Mas as expectativas frustradas vindas das nossas idealizações sempre apontam nossos equívocos.

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Nos enganamos e nos agarramos ao que queremos, afastando de nós tudo que contraria esses ideais. Conclusão, nossas ficções, até certo ponto, são estruturais, e as criamos para suportar o que não queremos saber...

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.