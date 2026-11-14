O corpo no espelho e nas redes sociais

A psicanálise não é imune às mudanças do mundo. Ao correr do tempo, quando se transformam os costumes, com as descobertas da ciência, e outros modos de vida surgem. O pai patrão que nos metia medo só com o olhar não existe mais.

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A industrialização abriu as portas para o trabalho feminino e a retirou da submissão financeira. O trabalho permitiu o direito à palavra, à pílula anticoncepcional, à liberdade sexual. A mulher ganhou espaço, compartilha as despesas e as decisões da família e de sua própria vida.

O novo cenário trouxe a democratização às famílias, a produção acelerada de objetos e facilidades, o que, hoje, constitui o alto capitalismo. Já não existem mais mestres como antigamente. O mestre do nosso tempo tornou-se o dinheiro. Agora, o mais novo mestre é o digital.

As redes sociais são o novo modo de convivência. Mesmo à distância, oferece a todos a possibilidade de expressão e de exposição da imagem. Não importa a qualidade do que se diz e nem a fidelidade dessa imagem, que pode ser bem distante da aparência real, manipulada por filtros, se apresentando como deseja ser visto. Quase se apaixona por si próprio!

Lembrem-se do mito de Narciso, que, por nunca ter conhecido sua imagem, se apaixonou pelo seu reflexo no lago e dele nunca conseguiu se separar. Seu encantamento causou sua morte. Transformou-se em flor aquática de mesmo nome.

As questões com a imagem sempre estiveram presentes na literatura e na vida das pessoas. No retrato de Dorian Gray, onde, envelhecendo no quadro, conserva a juventude, na realidade. Infindáveis obras de arte, teatro, dança apontam para a questão do homem com sua imagem e de como é visto pelo outro. E isso importa muito nas redes virtuais.

A expressão “somos abduzidos pelas telas”, de Eduardo Moreira, diretor do Grupo Galpão, que encena a peça “(Um) ensaio sobre a cegueira”, a partir do texto de José Saramago, é assertiva ao apontar o contemporâneo como Império das Telas. Vivemos através delas. No individualismo e no isolamento, invadidos pelo outro que não vemos.

Na era digital, estamos cada vez mais solitários, um empuxo perigoso ao imaginário, no qual podemos nos perder. Por trás da imagem narcísica, melhor amiga do espelho, que enfim não lhe dá nenhum retorno, nem mesmo denuncia o grande engano de fazer coincidir a imagem com o sujeito que se é. Um engano que nos lança no isolamento e que qualquer relação presencial poderia desmentir.

Na psicanálise, chamamos júbilo o sentimento de surpresa experimentado pela criança pequena que se reconhece em seu próprio corpo, pela primeira vez, a partir de seu reflexo, no olhar da mãe, no espelho, se depara com a internalização daquela imagem como sua.

Esse momento é constitutivo para a criança. Se reconhecer com corpo próprio, separado do outro materno, modifica sua posição no mundo. Deixa ver na superfície do espelho sua imagem concluindo: sou eu!

“O corpo no espelho e o corpo nas redes sociais”, de Cristina Medioli, récem-lançado pela Scriptum Editora, discute questões relativas aos modos de gozo atuais e sobre as consequências das redes na constituição da subjetividade. A relação com a própria imagem, quando o espelho deixa de ser apenas superfície, e, nas redes, passa a acompanhá-lo, multiplicá-lo, registrá-lo e devolvê-lo incessantemente a si mesmo é a pergunta que nos introduz à obra, apresentada pelo psicanalista Sergio Mattos, na orelha do livro.

Como a influência das redes incide na subjetividade quando o que se vê é a imagem sem furo e o retorno quantificável em curtidas, visualizações e seguidores?

Cristina nos aponta o esquecimento da natureza da interação entre dois seres, que faz vacilar a imagem especular, numa relação em que não é possível se espelhar. Na qual a idealização imaginária perde campo para a realidade das diferenças que se apresentam, nos mostrando incompletudes próprias e inegáveis das relações.

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Conclui que as redes promovem um narcisismo, uma coletividade de onipotentes sozinhos, incapazes de atravessar a fantasia e idolatria do outro, isolados cada vez mais, voltados para seu universo particular, no qual não existe castração.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.