Relações tóxicas: quando o amor se torna sofrimento e dependência emocional

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Nem todo relacionamento que provoca sofrimento é necessariamente abusivo. Mas quando o vínculo passa a ser marcado por desrespeito, falta de empatia, dependência emocional e desgaste psicológico, é preciso acender um sinal de alerta. As relações tóxicas, frequentemente associadas aos relacionamentos amorosos, podem estar presentes em diferentes formas de convivência, incluindo relações entre pais e filhos, irmãos, amigos e colegas de trabalho.



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A psicanalista Renata Bento, membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro e perita judicial em Vara de Família, chama a atenção para a dinâmica assimétrica que caracteriza esses vínculos. Em uma relação tóxica, explica, uma das pessoas sofre intensamente com o comportamento da outra, enquanto a dinâmica permanece praticamente inalterada.



"É uma forma assimétrica de se relacionar, na qual uma das pessoas sofre intensamente com o modo de ser da outra, mas essa dinâmica não se modifica. Quem está nessa posição pode se sentir aprisionado emocionalmente, tornando-se refém de um vínculo marcado pelo sofrimento, pelo desrespeito e pela falta de confiança e empatia", explica Renata Bento.



Segundo a psicanalista, esse tipo de relação pode produzir um profundo esgotamento emocional. A pessoa envolvida passa a concentrar grande parte de sua energia na tentativa de compreender o outro, evitar conflitos e preservar uma relação que, muitas vezes, já não oferece condições saudáveis de troca afetiva.



Um dos aspectos mais complexos das relações tóxicas é a maneira como os envolvidos podem alimentar, inconscientemente, uma dinâmica de dependência. De um lado, pode estar uma pessoa com dificuldade de reconhecer os sentimentos do outro, demonstrar compaixão ou assumir responsabilidades emocionais. Do outro, alguém excessivamente empático, preocupado em agradar, que assume culpas e responsabilidades que não lhe pertencem.



"É comum que a pessoa que sofre nessa relação tenha uma necessidade muito grande de reconhecimento e reasseguramento emocional. Ela espera que o outro enxergue suas qualidades, seus potenciais e suas necessidades, mas essa validação não acontece. Com isso, as cobranças emocionais aumentam e se estabelece um ciclo vicioso, que pode ser extremamente destrutivo", analisa a psicanalista.



Essa dinâmica pode se tornar semelhante a uma relação de dependência, na qual, mesmo diante do sofrimento, a pessoa encontra dificuldades para se afastar. Momentos de tranquilidade e reconciliação alimentam a esperança de mudança, fazendo com que o indivíduo permaneça no relacionamento à espera de que tudo volte a ser como gostaria.

Por que é tão difícil sair de uma relação tóxica?



O rompimento de um relacionamento abusivo nem sempre depende apenas da decisão de quem sofre. Existem fatores emocionais, financeiros, sociais e até jurídicos que podem tornar a saída ainda mais difícil.



A dependência econômica, por exemplo, pode fazer com que uma pessoa permaneça em uma relação por não ter autonomia financeira para recomeçar. No campo emocional, o medo da solidão, do desamparo e das reações do parceiro também funciona como obstáculo. Soma-se a isso a crença de que o outro poderá mudar ou de que será possível transformá-lo com amor, paciência e dedicação.



"Existe um ciclo de calmaria nessas relações que faz com que a pessoa renove a esperança de que o parceiro vai mudar. Ela passa a acreditar que, com mais compreensão, cuidado ou dedicação, conseguirá transformar aquela realidade. O medo de ficar sozinha e de enfrentar o desconhecido também contribui para a permanência nesse vínculo", observa Renata Bento.



Outro fator importante é o isolamento social. Em muitos relacionamentos abusivos, a pessoa gradualmente se afasta de amigos e familiares, perde sua rede de apoio e passa a ter cada vez menos referências externas sobre o que está vivendo. Esse afastamento pode aumentar a sensação de aprisionamento e dificultar a busca por ajuda.



Há ainda situações em que o envolvimento emocional impede que a vítima reconheça a gravidade do que está acontecendo ou procure orientação sobre seus direitos e os caminhos legais disponíveis.

Reconhecer o sofrimento é o primeiro passo



Para Renata Bento, a possibilidade de reconstruir a vida passa, inicialmente, pelo reconhecimento de que aquela relação está produzindo sofrimento e comprometendo a saúde emocional. Buscar apoio de pessoas de confiança, recuperar os vínculos sociais e procurar acompanhamento psicológico são medidas importantes nesse processo.



"É fundamental que essas pessoas não enfrentem essa situação sozinhas. O apoio da família, dos amigos e a ajuda psicológica podem contribuir para que elas compreendam a dinâmica em que estão envolvidas, reconheçam suas próprias necessidades e recuperem a autonomia emocional", destaca.



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A psicanalista ressalta que relações afetivas saudáveis devem permitir o crescimento individual, o respeito às diferenças e a construção de trocas verdadeiras. Quando o sofrimento passa a ocupar o lugar do afeto, é necessário questionar a natureza desse vínculo. “O amor pressupõe respeito, confiança, reciprocidade e liberdade, sentimentos incompatíveis com a violência emocional e a submissão”.