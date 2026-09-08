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Paulo Rabello de Castro

Paulo Rabello De Castro

Quadro - (crédito: Divulgação)

Uma Previdência de verdade

A pista para esse futuro está no derradeiro comando da Constituição Federal, o artigo 250. Lá está a chave escondida do enigma previdenciário que transformaria os brasileiros em sócios, não escravos, da nação do futuro

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