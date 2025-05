MC Poze é preso no Rio e volta a ser investigado por ligação com o tráfico

Marlon Brandon Coelho Couto, conhecido como MC Poze do Rodo, foi preso na madrugada desta quinta-feira (29), por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). A prisão temporária foi realizada em sua residência, localizada em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. Segundo a Polícia Civil, Poze é investigado por apologia ao crime e suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. As informações foram divulgadas pelo portal g1 e confirmadas pela revista Quem.

Poze já havia se envolvido com atividades criminosas antes de alcançar a fama como funkeiro. O próprio artista compartilhou em fevereiro, por meio das redes sociais, uma antiga foto onde aparece exibindo armas, relembrando o período em que foi preso ainda adolescente.

“Essa foto me fez refletir sobre o quanto Deus é maravilhoso”, escreveu na época. Ele ainda destacou que sua transformação pessoal veio com o nascimento da primeira filha, que teria sido o principal motivo para abandonar a vida no crime.

Poze já havia sido baleado?

Sim. Em entrevista ao programa Profissão Repórter, exibida em outubro de 2024, Poze revelou ter trocado tiros enquanto estava envolvido com a criminalidade e ter sido atingido por um disparo. “Já troquei tiro, fui baleado e preso também. E eu pensei: ‘Vou querer ficar nessa vida ou viver uma vida tranquila?’”, disse o cantor, reforçando que decidiu mudar de vida e hoje tenta passar uma mensagem diferente para os jovens: “O crime não leva a lugar nenhum”.

Qual o impacto da prisão na carreira do funkeiro?

Ainda não se sabe como a prisão vai afetar diretamente a agenda profissional de MC Poze, que é pai de cinco filhos e tem grande influência nas redes sociais e no cenário do funk. Nos últimos anos, ele se apresentou como alguém regenerado, chegando a aconselhar o também funkeiro Oruam a seguir outro caminho: “Mudei e quero que você mude também”.

