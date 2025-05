Boninho negocia com a Record, mas pode manter projetos no SBT

Apesar dos rumores, Boninho nunca esteve perto de assumir qualquer cargo executivo no SBT. O que houve foi uma negociação pontual por meio da TV 4.0 Inteligência Criativa, produtora da qual é sócio ao lado de Júlio Casares. Apresentando-se como pessoa jurídica, o diretor propôs projetos à emissora sem vínculo empregatício.

Modelo comum fora do Brasil

No mercado internacional, é prática consolidada que produtoras atuem em diferentes canais simultaneamente. No Brasil, o modelo ainda causa estranhamento, mas Boninho tem seguido essa lógica empresarial, o que lhe permite desenvolver projetos com o SBT, Record e, futuramente, até com a Band ou outras redes.

Record no radar, mas sem exclusividade

Atualmente, há um avanço nas negociações entre a TV 4.0 e a Record, seguindo os moldes da conversa que ocorreu anteriormente com o SBT. A possibilidade de projetos simultâneos em diferentes emissoras está sobre a mesa, sempre respeitando os interesses comerciais e a independência da produtora.

Enquanto Boninho trabalha como produtor independente, os bastidores da dramaturgia do SBT vivem momentos de apreensão. Com o fim das gravações de A Caverna Encantada, não há previsão de novas produções inéditas para o setor.

Grade provisória e indefinição de planos

Após o encerramento da atual trama, o canal deve preencher a faixa com a novela estrangeira As Filhas da Senhora Garcia, sem previsão de substitutas nacionais. A medida é vista como uma solução temporária.

Circulam informações de que o diretor Ricardo Mantoanelli poderia liderar uma produção curta como forma de manter a engrenagem funcionando. No entanto, nada foi oficialmente confirmado, e qualquer iniciativa dependerá da análise de custos e viabilidade dentro da nova fase da emissora.

