Ticiane Pinheiro comenta término de Marquezine e João Guilherme

O namoro de Bruna Marquezine e João Guilherme chegou ao fim! Após cerca de um ano juntos, os dois decidiram seguir caminhos separados, conforme anunciado em nota oficial divulgada pela equipe da atriz. A separação teria ocorrido de forma amigável, mas pegou os fãs de surpresa e gerou uma onda de especulações nas redes sociais.

Entre os famosos que reagiram ao término, Ticiane Pinheiro deixou sua opinião clara: “Gostava deles juntos”, lamentou a apresentadora.

A última aparição pública do casal foi durante a festa de aniversário de João Guilherme, realizada na Fazenda Talismã, propriedade do cantor Leonardo, pai do ator. Após isso, surgiram boatos de um possível distanciamento, que agora se confirmam com a separação oficial.

No comunicado divulgado, a equipe de Bruna explicou que a decisão foi tomada com maturidade: “A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro. Pedimos a compreensão de todos e o respeito à privacidade de ambos neste momento.”

Mas, como era de se esperar, a internet não deixou passar batido. Os fãs rapidamente começaram a especular os motivos por trás do rompimento.“Ela não aguentou a exposição da família dele”, sugeriu uma seguidora.“Que pena! Eu gostava da versão dele depois que começou a namorar ela”, opinou outra. “Sabia que isso não ia durar, por isso ela não queria aparecer”, disparou uma terceira.“Eles formavam um lindo casal, tinham química, mas não tinham nada a ver”, avaliou outro internauta.

