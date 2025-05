A violência em São Paulo fez mais uma vítima. Netinho de Paula foi assaltado e agredido por criminosos após passar pelo pedágio do Guarujá, na Baixada Santista. A informação foi revelada com exclusividade pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

LEIA TAMBÉM: Oruam é liberado após depoimento e nega envolvimento com crime

De acordo com fontes próximas ao artista, ele foi surpreendido por dois bandidos que estavam em um carro preto. O ataque foi rápido e violento: além de ter seus pertences roubados, Netinho acabou sendo agredido com um soco no olho. Durante a ação, os criminosos levaram o telefone celular do cantor.

Ainda não há informações sobre a identidade dos assaltantes ou se eles foram localizados pela polícia.

The post Netinho de Paula é assaltado e agredido em São Paulo appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.