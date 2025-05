Luiz Bacci recusa Globo e dispara contra emissora: ‘Acho muito engessado’

Luiz Bacci movimentou as redes sociais na noite de segunda-feira (3) ao falar sobre seu futuro na TV aberta. Em entrevista ao programa Bastidores do Carnaval, da RedeTV!, ele surpreendeu ao afirmar que não pretende assinar com a Globo, mesmo que receba um convite. “Não! Globo eu não quero, eu acho muito engessado. Eu acho que [eu ficaria] muito engessado na Globo. Eu gosto mais do estilo da RedeTV!, do SBT, da Band”, disparou o jornalista, sem papas na língua.

A declaração veio poucos dias após sua saída inesperada da Record, onde trabalhou por 15 anos. Apesar de estar fora da TV, Bacci revelou que há negociações em andamento com o SBT para comandar um programa de entretenimento. No entanto, tanto ele quanto a emissora negam que qualquer acerto tenha sido fechado até o momento.

Nos bastidores, comenta-se que o jornalista já vinha planejando essa mudança há três anos. Em suas redes sociais, ele explicou os motivos que o levaram a tomar essa decisão. “Foi uma decisão minha, minimamente pensada, uma decisão tomada em conjunto com a minha família”, declarou. Apesar da saída, garantiu que não guarda ressentimentos da Record. “Não tenho absolutamente nada a reclamar. Apesar de nenhum casamento ser perfeito, se for perfeito vocês desconfiem, todos os problemas, desafios, que enfrentei foram superados. Eu respeitei demais a Record e a emissora sempre me respeitou demais”.O que poucos esperavam era que, em sua primeira aparição na televisão após a demissão, Bacci se emocionasse ao revelar detalhes de sua polêmica saída. Durante o Domingo Legal, no SBT, ele expôs que a Record acreditou em especulações da internet e sequer o procurou para conversar antes de encerrar seu contrato.

