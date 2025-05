O relacionamento entre Neymar Jr e Bruna Biancardi parece enfrentar mais um momento delicado. A influenciadora, grávida da segunda filha do jogador, teria recebido vídeos que mostram o atacante do Santos em uma festa privada repleta de mulheres em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo. A celebração teria ocorrido na última segunda-feira (10/3), dias após o Santos ser eliminado pelo Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista, partida que Neymar não disputou devido a uma lesão.

VEJA TAMBÉM: Preta Gil deixa UTI e segue tratamento em hospital de Salvador

De acordo com o colunista Léo Dias, o helicóptero de Neymar foi avistado em uma chácara pertencente a Rafa Motta, amigo do jogador. No local, acontecia uma festa exclusiva que contava com a presença de garotas de programa, levadas ao evento por vans e helicópteros. Embora Neymar tenha afirmado ter saído por volta das 22h para dar carona a um amigo, ele só retornou para casa na manhã do dia seguinte, o que teria irritado Bruna Biancardi.

A crise no relacionamento ficou ainda mais evidente quando, na quinta-feira (13/3), Bruna teria recebido os supostos vídeos que comprovam a presença do jogador na polêmica festa. Apesar de o casal ter sido visto junto recentemente na festa de Rafaella Santos, irmã de Neymar, o clima entre os dois estaria abalado. Fontes próximas ao jogador afirmam que Neymar Pai tentou amenizar a situação, garantindo que o filho não havia cometido qualquer ato inadequado.

Até o momento, Neymar e Bruna Biancardi não se pronunciaram oficialmente sobre o ocorrido. A assessoria do jogador confirmou que o helicóptero flagrado na chácara pertence a Neymar, mas informou que ele havia sido emprestado, sem fornecer maiores detalhes sobre a situação. A repercussão do caso continua movimentando as redes sociais e colocando o relacionamento dos dois sob os holofotes mais uma vez.

The post Suposta festa de Neymar com mulheres gera crise em relacionamento com Bruna Biancardi appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.