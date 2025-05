SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

A modelo Any Awuada, de 21 anos, virou assunto nas redes sociais após afirmar ter participado de uma festa íntima com Neymar Júnior, realizada na noite da última segunda-feira (10/3) em Araçoiaba da Serra, São Paulo. Em entrevista ao programa Fofocalizando, exibido na sexta-feira (14/3), a jovem alegou que o jogador traiu sua namorada, Bruna Biancardi, ao se envolver com ela e outra mulher durante o evento.

VEJA TAMBÉM: Ministério Público quer pena maior para DJ Ivis após agressão à ex-mulher

Any, que se descreve como uma acompanhante de luxo e mantém perfis ativos em diversos sites especializados, revelou ter recebido R$ 20 mil para comparecer à festa. Segundo ela, o encontro com Neymar aconteceu na manhã de terça-feira (11/3), sem qualquer tipo de contrato ou sigilo imposto pelo jogador. “Não assinamos nada. Como eu e as meninas já estamos um pouco acostumadas com jogador, ninguém ligou muito”, declarou.

Any Awuada – Foto: Reprodução / Redes Sociais

A modelo também destacou que Neymar estava desacompanhado de seguranças durante o evento e que a festa ocorreu de forma descontraída. “Minha personalidade educada e atenciosa faz com que eu me destaque neste ramo”, afirmou Any, ressaltando o alto valor de seus serviços, que podem chegar a R$ 1.100,00 por hora.

O caso gerou grande repercussão nas redes sociais, especialmente devido ao relacionamento de Neymar com Bruna Biancardi. Até o momento, o jogador e sua equipe de assessoria não se manifestaram oficialmente sobre as declarações de Any Awuada.

The post Modelo afirma ter se envolvido com Neymar em festa íntima appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.