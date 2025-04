Faustão aparece de cadeira de rodas em jantar com Gusttavo Lima

Fausto Silva, de 74 anos, reuniu amigos e familiares para um jantar especial na última quarta-feira (26). O encontro, que teve a presença do cantor Gusttavo Lima, foi registrado e compartilhado pelo produtor Celso Giunti no Instagram. Além do artista sertanejo, também participaram do evento João Silva, filho do apresentador, sua esposa Luciana Cardoso e o empresário Doddy Sirena. A noite foi marcada por pizza, vinho e muita conversa.

Fausto Silva Foto: Reprodução / Instagram

Na imagem divulgada, Faustão aparece sentado em uma cadeira de rodas e com o pé enfaixado, o que gerou preocupação entre os fãs. Nos últimos meses, ele enfrentou complicações de saúde, incluindo uma infecção que o manteve internado até o fim de janeiro. O apresentador passou por um transplante de coração em agosto de 2023 e, em fevereiro deste ano, precisou de um novo procedimento para o transplante de rim. O tipo de infecção recente não foi divulgado.

Apesar dos desafios, Faustão está otimista sobre o futuro. Em entrevista recente à coluna F5, da Folha de S. Paulo, seu filho João Silva garantiu que o apresentador está mais forte fisicamente e emocionalmente após os procedimentos médicos. “Ele está cada vez melhor”, afirmou João, reforçando a recuperação do pai.

Além disso, João revelou que Faustão já faz planos para voltar à ativa. Segundo ele, Faustão quer retornar com um projeto inédito. “Ele quer voltar a trabalhar e até me disse: ‘Vou voltar com algo completamente diferente do que já fiz na minha vida’. Eu acho que ele vai vir com coisa grande”, contou João, deixando no ar o mistério sobre os próximos passos do Apresentador.

