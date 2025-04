Damião tira hoje a roupa de vereador e veste a de prefeito

Os atos do novo prefeito de BH, Álvaro Damião (União), que será empossado hoje, definirão também seu futuro político. Vai montar um time de amigos para ficar em paz ou mostrar que tem um projeto político. Lições não faltam por aí, desde o ex-presidente Tancredo Neves, que dizia que não se deve contratar amigos; o ex-governador Hélio Garcia ensinava que não se nomeia quem você não pode demitir. O próprio Fuad Noman contava que encontrava os amigos em casa.



O ex-vereador Álvaro Damião terá que tirar, a partir de hoje, a roupa daquele cargo para vestir a de prefeito da terceira maior capital do país. Se montar uma equipe de alto nível poderá ter futuro político. Outras lições não faltam e que confirmam o potencial desse posto. A Prefeitura de BH projetou nomes como os de Hélio Garcia, Eduardo Azeredo e Fernando Pimentel, que, depois, tornaram-se governadores. Outros ainda tentaram em vão, como Pimenta da Veiga e Alexandre Kalil.



Não se trata, agora, de montar novo governo. A gestão está pronta e o recado foi dado pelo presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. Durante o velório de Fuad, ele disse que Damião herdou o cargo e o projeto que elegeu o prefeito. No futuro, o cidadão irá julgar Damião e não o prefeito.



Fuad vira nome de praça

Um dos primeiros atos de Damião, hoje, será um decreto homenageando Fuad Noman, dando seu nome a um espaço público, que poderá ser avenida, praça ou parque municipal.



Valadão deixa a PBH

Após 17 anos como secretário em várias pastas, Josué Valadão deixa hoje a chefia da Secretaria de Assistência Social. Sua saída foi comunicada a ele pelo próprio prefeito. Em seu lugar, deverá assumir a vereadora Marilda Portela (PL), ou quem ela indicar. A nomeação dela não levará o seu partido para a base do prefeito, repetindo o que acontece na Assembleia Legislativa, onde sua filha, deputada Alê Portela (PL), é secretária da mesma pasta. Na Câmara, já a chamam de ‘família Portela’ a exemplo da ‘família Aro’ (Marcelo Aro). Além delas, o marido e pai Lincoln Portela (PL) é deputado federal.



Mexe, estremece, enlouquece

Esse bordão criado pelo ex-repórter Álvaro Damião (rádio Itatiaia) na narração de gols de times mineiros está sendo usado por alguns secretários que não querem deixar o cargo.



Gabriel e Mateus Simões

O ex-presidente da Câmara de BH Gabriel Azevedo nega que já tenha lado na futura sucessão estadual de 2026. A aproximação foi especulada depois que o pré-candidato a governador Mateus Simões contratou o ex-marqueteiro de Gabriel, Alberto Lage, como antecipamos aqui no dia 24 passado. Além dele, junta-se ao time a assessora de imprensa Patrícia Fiúza, que trabalhou com Azevedo na Câmara. Alguém ainda perguntou se Gabriel também viria, mas ninguém ligou para ele.



Vaga no TCE: merecimento

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais indeferiu, nessa quarta (2), um dos dois mandados de segurança que questionam o critério do Tribunal de Contas (TCE) para a vaga de conselheiro oriundo do Ministério Público de Contas. O TCE adotou o quesito do merecimento em vez de antiguidade para a formação da lista tríplice. Essa vaga de conselheiro tem origem no MPCs para substituir o ex-conselheiro Cláudio Terrão. A relatora, desembargadora Evangelina Duarte, considerou correta a posição do TCE, de acordo com a Lei Orgânica do órgão. A decisão é parcial, já que há outro mandado a ser julgado pelo TJMG. Se mantido o entendimento, o Tribunal de Contas formará a lista tríplice entre os cinco candidatos e a enviará ao governador para fazer a escolha final. O indicado por Zema será depois sabatinado pela Assembleia Legislativa.

