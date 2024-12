Aliados para Zema: "não votamos mais nada neste ano"

O recado foi dado ao governador Zema (Novo) pelos deputados aliados sobre os projetos prioritários do governo em pauta na Assembleia. A insatisfação é crescente entre os deputados por conta do não pagamento das emendas secretas (fora do orçamento) por falta exatamente de orçamento. A decisão foi comunicada ao líder do governo, João Magalhães (MDB), durante reunião do colégio de líderes, que reúne os três blocos parlamentares e as lideranças da Minoria e da Maioria.

Por conta dessa posição, o projeto que aumentou as contribuições dos servidores ao Ipsemg foi o último a ser votado neste ano. Ficam fora de votação, os projetos que criam a Agência Reguladora de Transportes (Artemig) e os que privatizam os serviços na área hospitalar. E mais, o que extingue o fundo habitacional (Cohab) e a PEC que extinguiria o referendo na privatização de estatais.

Na entrevista que concedeu, nessa quarta (4), após sua reeleição, o presidente Tadeu Leite (MDB) mandou outro recado, o de que não concorda com o fim da consulta popular. Já os projetos que privatizam as estatais Cemig e Copasa vão continuar na gaveta. Ainda nessa quarta, em comissão, os deputados aceitaram votar a criação de colégios Tiradentes em cidades-sede de batalhões da PM, mas rejeitaram os cortes. O governo queria, para compensar, extinguir sete mil cargos do ensino médio, entre eles 1.800 ASB (antigas merendeiras) que ganham menos de um salário.

Os deputados ainda elegeram como vilão o secretário de Governo, Gustavo Valadares (PMN), que assumiu compromissos do antecessor, Igor Eto, e também não conseguiu cumpri-los.



PL pode ser implodido







Após a briga interna que tirou o deputado Antonio Arantes do cargo de 1º secretário da Assembleia de Minas para dar assento ao líder Gustavo Santana, o PL vive risco de implosão. A ala bolsonarista quer assumir a liderança para intensificar suas pautas ideológicas e extremistas. Os partidos que integram o bloco Avança Minas rejeitam a possível liderança do bolsonarista Bruno Engler. Diante disso, o PL deve deixar o bloco e virar bancada de 11 deputados.





Valadares perde outra







O líder do PL, Gustavo Santana, chegou a ligar e pedir o apoio de Zema para ser eleito 1º secretário da Assembleia no lugar do atual Antonio Arantes. Zema não se comprometeu e avisou Arantes da manobra. O secretário Valadares entrou no circuito, mas não teve força para evitar a derrota do aliado.





Publicitário faz acordo







No processo no qual o ex-prefeito de BH Alexandre Kalil (ex- PSD) será julgado, o publicitário Cacá Moreno fez acordo com o Ministério Público de Minas. Não houve delação premiada, mas irá pagar R$ 400 mil para não ser processado. Kalil vai seguir no inferno astral. De acordo com a denúncia, eles teriam usado dinheiro público para fazer pesquisa eleitoral por meio da agência do publicitário.