O deputado estadual Gustavo Santana (PL) foi confirmado como o novo 1º Secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) em uma eleição marcada por tensão nos bastidores. Santana foi o único a registrar candidatura, após o atual ocupante do cargo, Antônio Carlos Arantes (PL), ensaiar uma candidatura avulsa, mas recuar antes do prazo para oficialização.

Horas antes da votação, integrantes da ala bolsonarista do PL se rebelaram contra Santana, exigindo sua renúncia como líder do bloco Avança Minas. Em contrapartida, Santana condicionou sua saída da liderança à indicação para a 1ª Secretaria na Mesa Diretora, cargo estratégico no comando administrativo da ALMG.

A informação foi divulgada pelo O Fator e confirmada pelo Estado de Minas. Mais cedo, o colunista Orion Teixeira, do EM, tinha divulgado o desenrolar da crise.

O pleito ocorreu nesta quarta-feira (4), consolidando Santana como vencedor com uma apertada votação interna de 6 a 5, derrotando Arantes, que tentava se manter no posto.

Mesmo insatisfeito com o resultado, Arantes recuou da ideia de uma candidatura avulsa contra a chapa oficial liderada pelo atual presidente, Tadeu Leite (MDB), que busca a reeleição.

Com a vitória de Santana, o PL mantém o controle da 1ª Secretaria, uma posição comparada ao papel de “prefeito” do Legislativo estadual devido à sua relevância administrativa.

Agora, o nome cotado para assumir a liderança do bloco Avança Minas é o deputado bolsonarista Bruno Engler (PL), reforçando a influência do segmento dentro da sigla, que conta com 12 parlamentares.

A articulação para a votação foi intensa. Santana iniciou campanha ainda na terça-feira para angariar apoio entre os colegas e garantiu uma vitória que pode mudar os rumos da governabilidade dentro da Assembleia.