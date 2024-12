Três ministros do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foram exonerados temporariamente para voltarem ao Congresso Nacional e indicarem emendas parlamentares para as bases eleitorais.

Segundo publicação no Diário Oficial da União de terça-feira (3/12), os ministros exonerados foram Carlos Fávaro, do Ministério da Agricultura e Pecuária; Celso Sabino, do Turismo; e André Fufuca, de Esportes.



Carlos Fávaro (PSD) é senador por Mato Grosso. Já Celso Sabino (União) é deputado federal pelo Pará e André Fufuca (PP) pelo Maranhão.

Dos três ministros, apenas Carlos Fávaro foi nomeado para o cargo novamente, pois ele participará de uma missão oficial internacional do Ministério da Agricultura e Pecuária nesta quarta-feira (4/12). O evento é voltado ao fortalecimento das relações agropecuárias entre Brasil e Angola.







Pelo Instagram, Fávaro afirmou que teve "a honra de retornar ao Senado Federal em um momento especial". O ministro participou da votação e celebrou a aprovação PL 658/2021, conhecido como Marco Jurídico dos Bioinsumos. "Com isso, evitamos fragilizar os orgânicos e damos um importante passo para a agropecuária brasileira", disse.

O Correio tenta contato com a assessoria de André Fufuca e Celso Sabino para saber em quais votações os parlamentares vão participar ou quais tipos de emendas vão destinar, mas obteve retorno até a publicação desta matéria.

