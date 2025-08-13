Grupo AVG investe mais de R$ 750 milhões para ampliar capacidade em Minas





O Hub Profetas, núcleo operacional do futuro Parque Tecnológico de Congonhas, vem se consolidando como um catalisador de inovação e desenvolvimento na região. Idealizado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do município, com apoio do Grupo J. Mendes, o projeto atua como elo estratégico entre startups, empresas, instituições de ensino e investidores, criando as bases para um ecossistema colaborativo voltado a soluções tecnológicas. Enquanto as obras do parque avançam no bairro Lobo Leite, o Hub já estrutura programas de incentivo a novos negócios e oportunidades de formação para jovens talentos, reforçando o papel de Congonhas como polo de economia de base tecnológica, educação empreendedora e impacto social.



Com investimentos voltados à mão de obra qualificada, aquisição de equipamentos, reformas e execução de programas, o Hub Profetas busca garantir eficiência, sustentabilidade e resultados duradouros. A meta é diversificar a economia local, gerando emprego e renda qualificada, sobretudo em áreas ligadas à ciência, tecnologia e inovação. Até 2029, a iniciativa pretende sensibilizar cerca de 19 mil pessoas, impactar 248 projetos e ter 60 startups em operação, transformando ideias em negócios sustentáveis e valorizando o talento regional.



Mais do que um espaço físico, o Hub se propõe a ser uma ponte entre presente e futuro, promovendo inclusão produtiva e alinhando suas ações a seis dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Essa visão é reforçada pelo apoio do Grupo J. Mendes – mineradora fundada em 1966 pelo empresário mineiro José Mendes Nogueira – que, ao longo de mais de cinco décadas, diversificou suas operações para setores como mineração, agronegócio, aviação, gestão de imóveis e terminais, mantendo como marca o compromisso com a inovação e o desenvolvimento do Brasil.

A empresa também atua em Sabará na recuperação ambiental de passivos minerários deixados por antigas operações, realizando lavra corretiva e outras medidas de requalificação. Todas as atividades seguem diretrizes rigorosas de responsabilidade socioambiental, com atenção às comunidades do entorno. O grupo mantém programas de educação ambiental, comunicação social e apoio a instituições e eventos locais, reforçando seu compromisso com um trabalho responsável e transparente.



No comércio exterior, a AVG firmou, em 2024, parceria com o Porto Sudeste (RJ) para embarcar 2 milhões de toneladas/ano para exportação, das quais 1,2 milhão foram destinadas à China em 2025. Além disso, adquiriu 25% da Itaminas, que produz 7 milhões de toneladas/ano e, em parceria com a Vale, deverá alcançar 10 milhões, volume destinado integralmente à mineradora.



Com o portfólio em expansão e operações alinhadas a práticas sustentáveis, a AVG consolida sua posição no mercado global de minério de ferro, conectando Minas Gerais aos principais polos consumidores do mundo. Com informações do Diário do Comércio.

Gerdau recebe, pela terceira vez consecutiva, Selo Ouro do Programa Brasileiro GHG Protocol

A Gerdau, maior produtora brasileira de aço, conquistou pelo terceiro ano seguido o Selo Ouro do Programa Brasileiro GHG Protocol, concedido pela Fundação Getulio Vargas (FGV) a organizações com alto nível de qualificação e transparência no inventário de emissões de gases de efeito estufa (GEE). O reconhecimento, referente ao ciclo de 2025, abrange os escopos 1, 2 e 3 e confirma a confiabilidade dos dados verificados por auditoria independente.



Maior recicladora da América Latina, a Gerdau produz cerca de 70% de seu aço a partir de sucata metálica, reaproveitando anualmente 10 milhões de toneladas. A empresa mantém uma das menores médias de intensidade de emissão do setor, com 0,85t de CO2e por tonelada de aço, aproximadamente 50% inferior à média global, e tem como meta reduzir para 0,82t até 2031.

Legislativo

O deputado Arthur Lira (PP-AL), relator do projeto de lei de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), o PL 1.087/2025, afirmou nesta terça-feira (12) que a proposta pode ser aprovada pela Câmara apenas em dezembro.



“Dependendo das variações e sugestões de proposta, esse texto pode ficar com mais urgência ou menos urgência, com prazo de setembro ou prazo de dezembro”, sinalizou.

Ele condicionou a mudança a uma decisão do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). “Uma coisa é uma comissão [aprovar o texto], outra é no plenário. Tenho dito isso a todos os líderes ao presidente, a quem cabe fazer a pauta e colocar [para votar].”



Segundo ele, a extensão do prazo depende da retomada do rito de votação no plenário da Câmara após a ocupação da Mesa Diretora por parlamentares bolsonaristas na semana passada e possíveis encaminhamentos para a compensação da isenção de IRPF.



“O principal problema é a forma de compensação”, disse, indicando que pode haver mudanças no texto aprovado na comissão especial. “A gente tem que ter um binômio entre texto e voto”, observou.

Lira participou de almoço com deputados da Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE) e pediu apoio para aprovar um texto “mais retilíneo”. No encontro, algumas entidades empresariais defenderam mudanças no relatório do projeto. (Folhapress)

Crescimento e sustentabilidade não são

opostos, mas interdependentes Lucas Kallas, fundador e presidente do Conselho da Cedro



US$ 1,4 bilhão



foi o valor da proposta oferecida pela Vale e BHP para encerrar um processo coletivo movido no Reino Unido por vítimas do rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, segundo informou o Financial Times

