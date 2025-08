Sindicato dos Trabalhadores da Mineração e OAB promovem I Jornada Jurídica

Gabriel Guimarães e Eduardo Couto

A I Jornada Jurídica de Itabira teve início na noite de segunda-feira (4), reunindo importantes nomes do meio jurídico nacional no teatro da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. O evento, promovido pelo Sindicato Metabase de Itabira e Região, presidido por André Viana, em parceria com a OAB local, reforça o protagonismo do sindicato na promoção de debates de alto nível sobre temas centrais para a sociedade e para o setor mineral.



O ponto alto da noite de abertura foi a participação do ministro do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, André Mendonça, que trouxe uma reflexão profunda sobre “Trabalho Decente e Liderança”. Em sua palestra, o ministro destacou que “liderança exige integridade e propósito” e fez um chamado à formação de líderes éticos e comprometidos com o bem comum. Segundo ele, “paga-se um preço por ser correto, mas só a integridade sustenta conquistas duradouras”.



Mendonça também emocionou o público ao compartilhar reflexões pessoais sobre responsabilidade, citando Viktor Frankl e memórias de sua família. “Se você tem um porquê, suporta qualquer coisa”, afirmou. Ao lembrar o momento de sua posse no STF, ressaltou que o que sentiu não foi glória, mas dever: “Grandes conquistas exigem grandes responsabilidades”.

A noite também registrou a presença de Sérgio Leonardo, figura de grande expressão na advocacia mineira, ex-presidente da OAB-MG e atual procurador geral da OAB Nacional, que reforçou a importância do diálogo institucional e do papel da classe na construção de uma sociedade mais justa. O ambiente, pleno, evidenciou o acerto da pauta e a capacidade de mobilização do Metabase ao lado da OAB Itabira.

Na noite de ontem (5), a Jornada teve sequência com a presença do presidente da OAB-MG, Gustavo Chalfun, que reforçou a importância da advocacia como instrumento de defesa da democracia e da cidadania.

AngloGold Ashanti registra alta de 21% na produção de ouro e quase 150% no fluxo de caixa livre no 2º trimestre de 2025

A AngloGold Ashanti produziu 804 mil onças de ouro no segundo trimestre de 2025, crescimento de 21% frente às 663 mil onças do mesmo período de 2024. A divisão latino-americana somou 131 mil onças, sendo 84 mil provenientes do Brasil. O fluxo de caixa livre global atingiu US$ 535 milhões, alta de 149% em relação a 2024, enquanto o Ebitda ajustado cresceu 111%, alcançando US$ 1,443 bilhão.



No Brasil, foram produzidas 68 mil onças nas Operações Cuiabá (Sabará e Caeté/MG) e 16 mil nas Operações Serra Grande (Crixás/GO). Desde 2022, a empresa utiliza 100% tecnologia de rejeito a seco. No semestre, a produção global foi de 1,524 milhão de onças, sendo 152 mil no Brasil.



Em maio, Luis Otávio de Lima assumiu a presidência da AngloGold Ashanti Latam, substituindo Marcelo Pereira, agora COO global. Entre os destaques do trimestre estão a chegada da primeira sonda de circulação reversa (RC) para operações subterrâneas na América do Sul e a inauguração da sala Segurança 4.0, com treinamentos em realidade virtual 3D na Mina Cuiabá.

LEGISLATIVO

Isenção de IR tem regime de urgência no Senado

Brasília – A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou ontem projeto que isenta de Imposto de Renda quem recebe até dois salários mínimos (3.036). O texto segue agora para o plenário em regime de urgência. O Projeto de lei 2.692/25 repete o teor da Medida Provisória 1.294/25, que perde a validade na próxima segunda-feira (11).

O projeto foi proposto pelo líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), e recebeu relatório favorável do líder do governo no Senado, senador Jaques Wagner (PT-BA). É uma das promessas de campanha do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, em 2022.

“É a continuidade do esforço do governo federal com a política de valorização permanente do salário mínimo. Em 2025, o mínimo subiu para R$ 1.518,00. Logo, a aprovação desse projeto é crucial para que a isenção do Imposto de Renda continue alcançando as trabalhadoras e os trabalhadores brasileiros que recebem até dois salários mínimos”, disse o relator.

A tabela do Imposto de Renda funciona de forma progressiva, e o imposto a pagar aumenta conforme a faixa de rendimento. A cobrança parte da alíquota de 7,5% e chega a 27,5% para a faixa dos maiores rendimentos (acima de R$ 4.664,68).

200 mil hectares

é o tamanho da conservação florestal atingida pela Vale, metade da meta para 2030, conforme divulgado em seus resultados na semana passada

“Em se tratando da maior economia do mundo, o Brasil pode participar mais do comércio bilateral – e, sobretudo, de investimentos estratégicos. Temos minerais críticos e terras raras. Os EUA não são ricos nesses minerais. Nós podemos fazer acordos de corporação para produzir baterias eficientes. Na área tecnológica, temos muito a apreender e ensinar” Fernando Haddad Ministro da Fazenda

