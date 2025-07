LHG planeja dobrar capacidade em Corumbá com aporte de R$ 4 bi

Gabriel Guimarães e Eduardo Couto

A LHG Mining, empresa do grupo JBS, anunciou investimentos de R$ 4 bilhões para expandir a produção de minério de ferro de alto teor no Complexo Morro do Urucum, em Corumbá (MS). A meta é mais que dobrar a capacidade atual, elevando-a de 12 milhões para 25 milhões de toneladas anuais. O projeto já foi protocolado junto à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) do Mato Grosso do Sul e prevê a viabilidade operacional por até 40 anos.

Com teor de ferro superior a 65%, o minério da região está entre os mais puros do mundo, o que pode consolidar a LHG como uma das três maiores detentoras de reservas de alta qualidade globalmente. O plano inclui a construção de duas novas plantas de beneficiamento, correia transportadora, novo terminal rodoviário e sistema automatizado de carregamento ferroviário, com foco em eficiência logística e redução de impactos ambientais.

Segundo o secretário Jaime Verruck, o projeto é estruturante para a economia local e fortalece a cadeia mineral com responsabilidade socioambiental. A empresa também reforçou seu compromisso com práticas de ESG, incluindo gestão hídrica, controle de emissões e desenvolvimento das comunidades vizinhas. A audiência pública está marcada para 30 de setembro em Corumbá.

A LHG destaca que 90% da força de trabalho e fornecedores são sul-mato-grossenses, política que será mantida na nova fase. A expectativa é de arrecadação anual de R$ 350 milhões em tributos e R$ 40 milhões em compensações ambientais, impulsionando o desenvolvimento regional com sustentabilidade. Com informações de Notícias de Mineração.

Vale colhe resultados em minas de Brucutu e S11D

A produção de minério de ferro da Vale alcançou 83,6 milhões de toneladas no segundo trimestre de 2025, um crescimento de 4% em relação ao mesmo período do ano anterior. O avanço foi impulsionado pelo comissionamento da quarta linha de processamento em Brucutu (MG) e por um novo recorde trimestral na mina S11D (PA), que produziu 20,9 milhões de toneladas, alta de 7,3% na comparação anual.

Apesar do crescimento no minério, a produção de pelotas caiu 12% no trimestre, somando 7,9 milhões de toneladas, em linha com a revisão do guidance. Já as vendas de minério de ferro totalizaram 77,3 milhões de toneladas, recuo de 3% frente ao 2T24, refletindo a estratégia de priorização de produtos de teor médio.

A Vale também registrou avanços significativos nos metais básicos. A produção de cobre chegou a 92,6 mil toneladas, aumento de 18% e o melhor desempenho para um segundo trimestre desde 2019. No níquel, a produção subiu 44%, atingindo 40,3 mil toneladas, com destaque para a refinaria de Long Harbour, que obteve resultado trimestral recorde. Com informações de Revista Mineração e Sustentabilidade.

Samarco bate novo recorde desde retomada das operações

A Samarco registrou no segundo trimestre de 2025 sua maior produção desde a retomada operacional em dezembro de 2020, atingindo 3,9 milhões de toneladas de pelotas e finos de minério de ferro. O volume representa um crescimento de 91% em relação ao mesmo período do ano passado e de 22% frente ao primeiro trimestre deste ano.

Segundo a companhia, o recorde foi possível graças à conclusão do ramp-up, com o alcance de 60% da capacidade produtiva instalada. O desempenho consolida a trajetória de recuperação da mineradora, que tem priorizado práticas sustentáveis e o cumprimento do plano de negócios estabelecido para o novo ciclo.

“Alcançamos uma produção recorde com responsabilidade e sustentabilidade, mantendo nossa função social”, afirmou o diretor de Estratégia, Financeiro e Suprimentos, Gustavo Selayzim. A expectativa da empresa é continuar avançando nos próximos trimestres, ampliando seu impacto positivo na economia e nas comunidades onde atua. Com informações de Revista Mineração e Sustentabilidade.

Sistema Minas-Rio impulsiona produção da Anglo American

A Anglo American alcançou produção de 15,9 milhões de toneladas de minério de ferro no segundo trimestre de 2025, um aumento de 2% em relação ao mesmo período do ano anterior. O crescimento foi impulsionado, sobretudo, pelo desempenho do Sistema Minas-Rio, em Minas Gerais.

A unidade Minas-Rio registrou produção de 6,7 milhões de toneladas, alta de 4% frente ao 2T24, resultado atribuído à melhoria na recuperação de massa na planta de beneficiamento e à maior disciplina operacional. A projeção da companhia para o ano permanece entre 22 e 24 milhões de toneladas para essa operação.

A produção total anual da Anglo American em minério de ferro segue estimada entre 57 e 61 milhões de toneladas. Com informações de Revista Mineração e Sustentabilidade.

5 mil toneladas

é a produção anual prevista pela única mineradora de

terras raras com produção relevante fora da Ásia, Mina

Serra Verde, com operação em Minaçu, em Goiás

“Temos que dar autorização para as empresas pesquisarem o solo sob o nosso controle. Se a empresa achar, ela não pode vender sem conversar com o governo. E muito menos vender a área que tem o minério, porque aquilo é nosso. Aquilo é de uma pessoa chamada ‘povo brasileiro'. E o povo brasileiro tem que ter direito de usufruir dessa riqueza”

Luiz Inácio Lula da Silva

Presidente da República

