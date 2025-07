Renan conduz audiência sobre mineração e transição energética

Na semana passada, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado promoveu audiência pública para discutir a mineração como elemento central da transição energética e da reindustrialização verde do país. A sessão foi presidida pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL), autor do Requerimento nº 46/2025, que defendeu o aproveitamento estratégico do potencial mineral brasileiro para fortalecer cadeias produtivas nacionais e reduzir a dependência de importações em setores de alta tecnologia.

Participaram do debate o diretor-geral da Agência Nacional de Mineração (ANM), Mauro Henrique Moreira Sousa, o diretor do Departamento de Transformação Mineral e Tecnologia do Ministério de Minas e Energia (MME), Rodrigo Toledo Cabral Cota, o presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), Raul Jungmann, e a CEO da Sigma Lithium, Ana Cabral. Senadores como Rogério Carvalho (PT-SE), Omar Aziz (PSD-AM), Jaime Bagatolli (PL-RO), Jorge Seif (PL-SC) e Hamilton Mourão (Republicanos-RS) também participaram ativamente da audiência, reforçando a importância da mineração para a soberania nacional e a segurança energética.



Os participantes defenderam a formulação de políticas públicas que estimulem a produção responsável de minerais críticos, com foco na agregação de valor, inovação tecnológica e responsabilidade ambiental. A audiência integra os esforços do Senado para alinhar o setor mineral brasileiro às exigências da nova economia global de baixo carbono.

Precisamos de regras que obriguem a nós mesmos fazer o beneficiamento desses minérios, pelo menos uma grande parte deles, para incorporar tecnologia e fazer o investimento necessário para que a gente domine essa tecnologia Rogério Carvalho, senador PT-SE



Samarco comunica apoio à produção de mel em Catas Altas (MG) como incentivo à geração de renda

A Samarco divulgou no dia 7 uma parceria com a Associação de Apicultores e Meliponicultores de Catas Altas (AAMCA) para fortalecer a produção de mel na região e fomentar a geração de renda local. A iniciativa prevê capacitação técnica, apoio à comercialização e valorização de produtos como mel, cera e própolis. Cerca de 60 produtores serão beneficiados. Como parte do projeto, a Samarco também cedeu uma área na Fazenda Guarda Mor, no distrito de Morro D’Água Quente, para a instalação de apiários, contribuindo ainda para a preservação ambiental.

Fernando Coura passa a integrar o Conselho Consultivo da revista “Brasil Mineral”

O engenheiro de Minas Fernando Coura, egresso da tradicional Escola de Minas de Ouro Preto, foi indicado e aceito como novo membro do Conselho Consultivo da revista "Brasil Mineral". Reconhecido por sua atuação de décadas no setor mineral, Coura se une a outros profissionais que passam a colaborar com a publicação em caráter pessoal, sem vínculo com cargos ou entidades que ocupam.

A "Brasil Mineral" é uma das principais referências editoriais da mineração no país, contribuindo há décadas para o fortalecimento institucional e técnico do setor. A presença de Fernando Coura no conselho pode ser vista como uma homenagem à sua trajetória e à relevância histórica da mineração em Minas Gerais.

R$ 600 milhões

É o investimento anunciado pela VLI para o transporte de carga geral em composições próprias na Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), concessão controlada pela Vale

