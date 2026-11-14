Varginha terá centro global de tecnologia para o mundo

Jornalista formado pela PUC Minas em 1988, com passagem pelos jornais Diário do Comércio e O Tempo. Trabalhou em coberturas de leilões de privatização e em feiras internacionais

Com um impacto anual da ordem de R$ 300 milhões em salários, compras, impostos e uso de serviços, gerados pela suas atividades em Varginha, a Philips do Brasil vai investir R$ 15 milhões para ampliar e transformar o centro de pesquisa e desenvolvimento da fábrica em um Centro Global de P&D em saúde.

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Segundo informa o presidente da Philips do Brasil, André Drupat, o novo centro de pesquisa será concluído em 2027, com o número de especialistas e pesquisadores saltando dos atuais 15 para 250 quando a unidade estiver totalmente desenvolvendo tecnologia na área de cuidados com a saúde para todo o mundo, incluindo a matriz na Holanda.

“Nós fabricamos há algumas décadas equipamentos de ressonância magnética e de tomografia e o Centro Global pode desenvolver alguma linha de produtos médicos e a gente aumenta a capacidade produtiva trazendo novos produtos”, informou Duprat.

Ele acrescenta que no próximo ano, a fábrica em Varginha, que emprega 400 pessoas, vai incorporar inovações desenvolvidas na matriz holandesa, como aparelhos de ressonância com inteligência artificial e tomógrafos também com incorporação da IA.

Ao lembrar que os investimentos na unidade nos últimos anos são da ordem de R$ 100 milhões, Duprat diz que novas tecnologias vão representar uma expansão significativa da produção em Varginha.



Aluguel de robô

A mineira Tecnoloc, empresa com 25 anos de atuação em maquinário pesado, abriu uma nova frente de negócios focada no aluguel e venda de robôs autônomos. A iniciativa recebeu um aporte inicial de R$ 10 milhões e tem como alvo os setores de mineração, agropecuária, indústria e construção. De acordo com o CEO da Tecnolog, Romeu Scarioli Jr., os investimentos no segmento podem chegar a R$ 30 milhões nos próximos anos, acompanhando o avanço da demanda. “O cliente pode incorporar uma nova tecnologia à operação sem precisar fazer um investimento de aquisição, contando ainda com nossa estrutura de manutenção e suporte”, afirma Scarioli Jr. O portfólio da empresa passa a contar com o Burro, veículo 100% elétrico e autônomo de origem norte-americana capaz de transportar até duas toneladas. Outro modelo incorporado à frota é o Watch Dog, robô projetado para monitoramento e segurança patrimonial.



Expansão

Com a demanda aquecida para galpões logísticos em Minas Gerais, onde a vacância de galpões é de 2,68, a Fulwood decidiu investir mais R$ 319 milhões para expandir seus condomínios logísticos no estado, com acréscimo de 127 mil metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL) em Extrema, Pouso Alegre e Betim. Na primeira, a Fulwood está realizando as obras da segunda fase do Infinity Business Park. O projeto acrescentará 40 mil metros quadrados de ABL ao empreendimento, com investimento aproximado de R$ 79 milhões. Em Pouso Alegre, as fases 2 e 3 do Pouso Alegre Business Park somam cerca de 48 mil m² de ABL O investimento foi de R$ 150 milhões. Já em Betim, a Fulwood prepara o início das obras da segunda fase do Betim Business Park. Com investimento de R$ 90 milhões, o projeto acrescentará cerca de 39 mil m² de ABL ao empreendimento.



IA com crédito

Com um financiamento de R$ 20 milhões aprovado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a mineira Zeev, de Belo Horizonte, vai desenvolver uma plataforma corporativa de automação que vai incorporar inteligência artificial a processos operacionais e produtos digitais da empresa. “Com esse apoio do BNDES, vamos acelerar o desenvolvimento da plataforma Zeev, que coloca a inteligência artificial no centro da automação corporativa, ampliando a capacidade de empresas brasileiras operarem com menos custo e mais eficiência”, diz Thiago de Assis, CEO da Zeev. Segundo a Zeev. a plataforma não será um software, mas sim uma camada tecnológica transversal, que deverá sustentar funcionalidades de IA nos produtos SaaS (Software as a Service, na sigla em inglês) da empresa e nas soluções de automação desenvolvidas para clientes.



Reciclando

O Minas Recicla Energia está dando resultado nos municípios de Lavras, Ijaci e Nepomuceno, no sul de Minas. Mais de 117 toneladas de resíduos antes destinados a aterros sanitários estão sendo usados mensalmente como combustível nos fornos da InterCement Brasil, produtora de cimento com fábrica em Ijaci. O projeto atua em duas frentes: ampliar a recuperação de materiais pela reciclagem e aproveitar, na produção de cimento, resíduos que não podem ser reciclados. Os três municípios geram, juntos, aproximadamente três mil toneladas de resíduos sólidos urbanos por mês. Desse volume, 153,4 toneladas foram recuperadas pela reciclagem e outras 117,5 toneladas seguiram para o coprocessamento na InterCement, em setembro. Somadas, as duas formas de aproveitamento evitaram o envio de 270,9 toneladas mensais a aterros, o equivalente a cerca de 9% do total de resíduos produzidos pela população.

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“Todos os contratos terão de ser reequilibrados para a nova tributação, inclusive ao longo da transição. E não saber ainda qual será a alíquota torna tudo mais difícil”



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Bruno Baeta Ligório

Presidente do Sicepot-MG, sobre impacto da reforma tributária

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.