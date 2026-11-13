Efeitos climáticos e as condições das estradas

Jornalista formado pela PUC Minas em 1988, com passagem pelos jornais Diário do Comércio e O Tempo. Trabalhou em coberturas de leilões de privatização e em feiras internacionais

A possibilidade de ocorrência de um El Niño severo neste e no próximo ano gera alerta para ocorrências extremas de chuvas e seca, com potenciais riscos para pessoas e para a produção agropecuária, mas com possibilidade também de afetar a logística do país, fortemente concentrada no transporte rodoviário. É pior, as consequências de efeitos climáticos intensos podem levar a uma deterioração da malha rodoviária do Brasil, de aproximadamente 1,7 milhão de quilômetros. Este ano, segundo a pesquisa CNT de Rodovias, a infraestrutura rodoviária brasileira apresentou avanços, mas ainda enfrenta desafios que afetam a segurança dos usuários, a eficiência logística e a competitividade da economia.

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A Pesquisa CNT de Rodovias da Confederação Nacional do Transporte (CNT) avaliou 114.907 quilômetros de rodovias pavimentadas em todo o país, sendo 83.038 quilômetros (72,3%) sob gestão pública e 31.869 quilômetros (27,7%) sob gestão privada. Os números mostram que a proporção de rodovias classificadas como ótimas ou boas subiu para 41,1% (um avanço de 3,2 pontos percentuais em relação ao ano passado). Mas apesar do avanço, 58,9% da extensão pesquisada, ou 67.692 quilômetros ainda apresentam algum tipo de deficiência. Já 12,5% – que representam 4.366 quilômetros – das rodovias foram classificadas como ruim, enquanto 3,9%, ou 4.534 quilômetros receberam avaliação como péssimo.



A CNT identificou ainda 3.119 pontos críticos na malha pesquisada em 2026, 45,3% a mais que no ano anterior, um acréscimo de 973 ocorrências. Entre os problemas encontrados estão 2.603 buracos grandes, com um aumento de 51,7% em relação a 2025, além de 304 erosões na pista (22,6%) e 97 quedas de barreira (18,3%). Foram identificadas, ainda, 63 pontes estreitas, frente a 57 no ano anterior. Segundo a CNT, “o resultado reforça a importância da manutenção preventiva para evitar o agravamento das condições da infraestrutura e a necessidade de intervenções mais complexas e onerosas”



A pesquisa revela, mais uma vez, a enorme diferença entre os modelos de gestão. Enquanto quase 68% da malha concedida à iniciativa privada ostenta qualidade boa ou ótima, as rodovias sob gestão pública amargam um cenário onde 69% dos trechos são classificados como regulares, ruins ou péssimos. Esse quadro se agrava considerando a falta de recursos públicos e a necessidade de investimentos para reconstruir, restaurar e manter os trechos com problemas e ainda ampliar a malha rodoviária.



Nas contas da CNT seriam necessários R$ 105,9 bilhões para deixar as estradas brasileiras em bom estado para o trânsito dos cerca de 100 milhões de veículos registrados no país. Com 2 milhões de veículos de carga, passam pelas rodovias do país quase 70% de toda carga movimentada no território brasileiro. Para o presidente do Sistema Transporte, Vander Costa, a melhora registrada em 2026 demonstra que os investimentos e as ações de conservação produziram resultados concretos.



“O desafio agora é garantir a continuidade desses esforços, ampliar a capacidade de investimento e priorizar os trechos que mais comprometem a segurança e a eficiência do transporte”, avalia Vander Costa. Sem isso, a ineficiência continuará custando caro ao Brasil. Com as más condições das rodovias, estima-se um consumo excedente de aproximadamente 1,02 bilhão de litros de óleo diesel, com gasto adicional de R$ 6,2 bilhões. Isso significa que rodar em pavimentos inadequados aumenta os custos dos transportadores em 31,8%, encarecendo o custo final dos produtos para indústrias e consumidores. As deficiências identificadas estão associadas ainda à emissão de cerca de 2,7 milhões de toneladas de CO2 equivalente.

Com gás

R$ 337 milhões

É o investimento previsto pelo governo federal para a emissão de 3,17 milhões de vales gás este mês, para atender 15 milhões de famílias em todo o Brasil no programa Gás do Povo



Seguros

Não são apenas os produtos queridinhos da Black Friday. Vendas de seguros de viagem também crescem na data das ofertas. Segundo dados da Ciclic, empresa da BB Seguros, o volume de apólices comercializadas durante a semana promocional de 2025 cresceu 43,7% em relação a 2024 e ficou 64% acima da média de uma semana comum. O número de viajantes segurados também avançou 50,4%, enquanto o prêmio total cresceu 47%, segundo a Ciclic.

Eletrificados

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Os carros elétricos avançam das capitais ou grandes cidades para uma gama maior de municípios. De janeiro a outubro deste ano, 4.048 dos 5.570 municípios brasileiros, ou 73% do total , registraram ao menos um emplacamento de veículo leve eletrificado. Foram 974 cidades a mais do que em todo o ano de 2025 (3.074). Segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), 2026 deve terminar com mais de 500 mil eletrificados vendidos.

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