BNDES libera mais de R$ 500 milhões para as indústrias em Minas







O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) liberou mais de R$ 500 milhões para a indústria 4.0 em Minas Gerais este ano. Até o fim de agosto foram liberados R$ 244 milhões por meio da linha Crédito Indústria 4.0 para indústrias mineiras, com o estado respondendo por 18,7% do total de R$ 1,3 bilhão liberado pelo banco para empresas de todo o país. Desse total, segundo o BNDES, cerca de 52% foram recursos liberados para micro, pequenas e médias empresas de todo o país. Na última semana o BNDES liberou R$ 294,1 milhões em Crédito Indústria 4.0 para o Grupo Multilaser, com fábrica em Extrema no Sul de Minas e unidade em Manaus. “O BNDES tem atuado no apoio à modernização e digitalização como caminho para aumentar a competitividade do setor. O Banco é um ator fundamental no financiamento a processos mais eficientes e inovadores, que impulsionam a economia brasileira”, diz o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante. O banco de desenvolvimento informou ainda que outros R$ 172,5 milhões em créditos para as empresas mineiras com recursos do Brasil Soberano, criado para socorrer as empresas afetadas pelas medidas tarifárias do governo dos Estados Unidos. Do total, segundo o BNDES, R$ 72,6 milhões foram para linha de capital de giro (gastos operacionais e gerais) e R$ 99,9 milhões foram para capital de giro diversificação (busca de novos mercados). Em todo o país, o Brasil Soberano já aprovou R$ 4 bilhões em crédito.



R$ 3 bilhões

Foi o valor liberado pelo BDMG até os primeiros dias de outubro, com aumento de 30% sobre igual período do ano passado. Com isso, o banco deve superar os R$ 3,5 bilhões liberados em 2024

Cade aprova

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou nos últimos dias dois processos que movimentam a economia mineira. Nos últimos dias de setembro o Cade aprovou a compra de parte das lojas do Apoio Mineiro, pertencentes ao Grupo Multi Formato, pelo Grupo Mart Minas. Fooi autorizada, num primeiro momento, a compra das lojas do Apoio em Caeté, Sabará, Pedro Leopoldo, Lagoa Santa e Ribeirão das Neves. De acordo com o ranking da ABRAS, a rede ocupa a 8ª posição entre os maiores supermercados do Brasil, sendo a segunda maior rede de Minas e maior grupo de atacarejo no estado. O Cade aprovou também o arrendamento de área minerária da Vale pela Cedro Mineração Mariana. Com a decisão, a subsidiária do Grupo Cedro poderá fazer a expansão operacional em áreas limítrofes entre direitos minerários detidos pelas duas companhias e atingir capacidade produtiva de 5 milhões de toneladas/ano de minério de ferro.

Supermercados

As vendas dos supermercados mineiros tiveram aumento de 2,25% em agosto com relação a julho deste ano e de 3,7% em relação ao mesmo mês do ano passado. No acumulado dos oito primeiros meses do ano, o aumento nas vendas é de 2,98%. Os números foram influenciados pelo efeito calendário, uma vez que agosto teve cinco fins de semana cheios, o que não ocorreu em julho. Com o desempenho favorável nas vendas, o setor promove entre 21 e 23 deste mês a 37ª edição da Superminas Food Show, no Expominas. A expectativa é de que o evento reúna 594 expositores e possibilite a geração de negócios que ultrapassem a cifra de R$ 2,75 bilhões, valor registrado na edição do ano passado.

Com gás

Fornecedora de tubos de aço sem costura para a produção de petróleo, a Vallourec fechou um contrato de compra e venda de gás natural no mercado livre com a Petrobras. O fornecimento do insumo para as usinas siderúrgicas em Jeceaba e no Barreiro (BH) teve início em 1º de julho. “A Vallourec é uma das principais fornecedoras de tubos de aço premium para a Petrobras, por onde escoa parte significativa da sua produção de óleo e gás. Agora, com a Petrobras como fornecedora de gás natural, a parceria se fortalece”, diz o grupo siderúrgico em nota. Por outro lado, a Petrobras, que tem investimentos de R$ 7 bilhões em novas estruturas de fornecimento de gás natural, comemora um crescimento de 240% no número de clientes no mercado livre no segundo semestre. “A migração da Vallourec para o modelo de comercialização livre de gás natural simboliza um avanço estratégico na gestão da matriz energética da empresa”, diz André Lacerda, diretor-presidente da Vallourec South America.



“Nossa intenção aqui é justamente utilizar essa riqueza que as startups têm de dar soluções, dinamismo, a prestação de um serviço tão essencial e tão importante para o usuário”,



Fernando Passalio,

presidente da Copasa ao falar da entrada da empresa no ecossistema Fiemg Lab

Expansão

Com investimentos de R$ 30 milhões e a geração de mais de 100 empregos diretos, o Grupo NewChase abriu mais duas novas concessionárias Terra Forte – Toyota em Minas Gerais, segundo maior polo de atuação do grupo no Brasil. As unidades estão localizadas na avenida Cristiano Machado, em Belo Horizonte, e no Vale do Sereno, em Nova Lima. O aumento de 10,68% nos emplacamentos de veículos em Minas no primeiro semestre foi um dos fatores que levou grupo investir nas duas lojas e aproveitar o bom momento do setor automotivo.“As novas concessionárias seguem o padrão global Toyota e refletem o compromisso do grupo com excelência em atendimento, tecnologia, sustentabilidade e inovação digital”, diz o grupo em nota.

