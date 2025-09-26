Impostos têm o maior peso entre itens do Custo Brasil

Jornalista formado pela PUC Minas em 1988, com passagem pelos jornais Diário do Comércio e O Tempo. Trabalhou em coberturas de leilões de privatização e em feiras internacionais

Às vésperas da entrada em vigor das Reforma Tributária, que terá uma fase inicial sem cobrança, uma pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostra que, para 70% dos empresários industriais, honrar tributos é o principal vilão do Custo Brasil. Em seguida, aparece a dificuldade em “contratar mão de obra qualificada”, com 62%; seguida de “financiar o negócio”, 27%; “segurança jurídica e regulatória”, 24%; e “competitividade justa”, 22%. Encomendada ao Instituto de Pesquisas Nexus, a Pesquisa Custo Brasil ouviu 1.002 empresários de indústrias de pequeno, médio e grande portes, das cinco regiões brasileiras, entre 14 de julho a 07 de agosto de 2025.

A carga tributária no Brasil fica entre 32% e 34% do PIB, dependendo do estudo. De acordo com o Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo, até a última quarta-feira, a soma de todos os impostos, tributos e contribuições pagas pelos brasileiros desde primeiro de janeiro chega a R$ 1,020 trilhão. “Todos os anos, jogamos fora mais de 20% do PIB brasileiro por não resolvermos dificuldades estruturais, como tributos, financiamento, qualificação de pessoas e infraestrutura. Esse é preço do Custo Brasil. O valor equivale aos gastos de toda a máquina estatal com servidores públicos neste ano”, diz o presidente da CNI, Ricardo Alban.

Além dos impostos, os entrevistados citaram outros entraves à performance dos negócios no Brasil, como o acesso a insumos básicos, com 20%; inovar, 14%; infraestrutura, 12%; acessar serviços públicos, 10%; integração internacional, 4%; e abrir um negócio e retomar ou encerrar o negócio com 3%. “Diante de um cenário externo cada vez mais desafiador e instável, precisamos avançar internamente e encontrar saídas para melhorar nosso ambiente de negócios. Qual país pode se dar ao luxo de desperdiçar tanto dinheiro?”, avalia Ricardo Alban.

A pesquisa mostra que 64% dos empresários consideram que o impacto do Custo Brasil cresceu nos últimos três anos, refletindo no aumento nos preços. O levantamento mostra que 78% dos entrevistados acreditam que reduzir o Custo Brasil é prioridade estratégica para as empresas. De acordo com o levantamento, a maioria dos empresários industriais (77%) acredita que o Custo Brasil aumenta os preços finais pagos pelos consumidores. A percepção é maior no Nordeste: para 93% dos entrevistados o Custo Brasil resulta em aumento expressivo nos preços, seguido pelas regiões Sul (87%), Sudeste (78%), Norte/Centro-Oeste (76%).

Em relação aos países ricos, a pequisa mostra que, para os brasileiros, honrar tributos (66%), financiar o negócio (66%) e retomar ou encerrar o negócio (60%) são os fatores que mais encarecem a competitividade internacional. “Precisamos reduzir o Custo Brasil para promover a competitividade da indústria e um ambiente de negócios mais eficiente, estimulando a indústria brasileira tanto no mercado interno quanto externo. Isso faz com que os brasileiros possam acessar produtos mais baratos e melhorar sua qualidade de vida”, explica o vice-presidente da CNI, Léo de Castro.

O objetivo da pesquisa, lançada no início desta semana, é mostrar o impacto do Custo Brasil na rotina dos brasileiros e possíveis caminhos para superar os problemas de ineficiência. O termo foi criado no fim da década de 1990 para identificar o conjunto de dificuldades estruturais, burocráticas e econômicas que prejudica o ambiente de negócios, encarece os custos das empresas, atrapalha investimentos e compromete a competitividade do país.



