Minas Gerais lidera na produção e em área plantada de florestas

Maior produtor de aço do país, com cerca de 30% do volume, Minas apresenta também o maior valor da produção da silvicultura, com R$ 8,5 bilhões em 2024. Um crescimento nominal de 2,7%. O estado responde por 22,8% do valor apurado pelo setor no país, que atingiu o recorde de R$ 44,3 bilhões. Minas lidera ainda na produção de carvão vegetal, insumo siderúrgico, com 83,3% do volume produzido no Brasil.

O estado é líder no segmento mesmo com queda de 6,8% na quantidade e 0,5% em valor da produção a preços correntes. Para garantir recordes de produção e liderar o setor no país, Minas tem a maior área coberta com espécies florestadas plantadas no país, com 2,2 milhões de hectares, o que representa um crescimento de 3,6% em relação a 2023.

E quase toda essa área (97,2%) é formada por eucalipto. Os dados são da pesquisa Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS) 2024”, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). E Minas, que enfrenta a concorrência do Mato Grosso do Sul, tem potencial para expansão da silvicultura, com 7 milhões de hectares para projetos de aquisição de florestas e 15 milhões de hectares para novos plantios. Entre os dez municípios com maior VBP da extração vegetal e silvicultura, três estão em Minas Gerais: João Pinheiro (3º), Buritizeiro (5º) e Itamarandiba (7º colocado).





Com saúde

Com a geração de negócios da ordem de R$ 450 milhões e recebendo mais de 15 mil pessoas entre terça-feira e quinta-feira, a Expo-Hospital 2025 transformou o Expominas em vitrine para inovação e negócios na saúde. Segundo os organizadores, o evento reuniu mais de 400 marcas, fabricantes e distribuidores de 10 estados, e cerca de 3 mil instituições da área de mais de 500 municípios, que enviaram gestores, médicos, enfermeiros, engenheiros clínicos e especialistas nacionais e internacionais. “Calculamos que, em média, 30% desse volume de negócios se reverte em recolhimento de ICMS para Minas Gerais. Isso porque, quando uma indústria de São Paulo vende para um hospital mineiro, durante o evento, parte deste faturamento fica no nosso estado”, destaca Fernando Kutova, organizador da Expo-Hospital.

Vacina nacional

Com investimentos de R$ 150 milhões, a Hipolabor, fabricante de medicamentos genéricos injetáveis, pretende viabilizar a produção da SpiN-Tec, primeiro imunizante totalmente nacional contra a Covid-19. A empresa vai industrializar a vacina desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que já concluiu a fase 2 dos testes clínicos. Na terceira fase dos testes, prevista para 2026, a Hipolabor terá o papel de viabilizar a comercialização do imunizante.

Segundo o presidente da Hipolabor, Renato Alves, os investimentos serão destinados principalmente à unidade de Montes Claros (MG), que vai receber uma nova área fabril exclusiva para vacinas, com previsão de início das obras ainda neste ano. “Precisamos pensar cada vez mais em inovação para crescermos no mercado e para atender cada vez melhor a população brasileira; a Hipolabor já iniciou essa trajetória e vai seguir firme”, ressalta Renato Alves.

“A maior parte dos lojistas (51,24%) espera um desempenho positivo e cerca de 30% acreditam que será semelhante ao último ano. Para esta demanda, 40% vão aumentar os estoques” Marcelo de Souza e Silva presidente da CDL/BH, sobre a expectativa do Dia das Crianças



Inovação

O Rio Pomba Valley (RPV), hub de inovação e tecnologia do Instituto Energisa, em Cataguases, recebeu seu primeiro patrocínio financeiro, no valor de R$ 170 mil. O patrocinador é o Sicredi Botucaraí/RS/MG e os recursos vão viabilizar a formação da quarta turma do curso técnico em desenvolvimento de sistemas, com 40 alunos. “Esse patrocínio tem um peso simbólico muito grande. É o primeiro aporte financeiro direto que recebemos e representa não só recursos, mas um voto de confiança em um projeto tão importante para nós, como o Rio Pomba Valley”, afirma Eduardo Alves Mantovani, diretor-presidente da Energisa Minas Rio. Desde 2022, mais de 3 mil alunos já passaram pelo RPV em cursos técnicos, de curta e média duração. A taxa de empregabilidade média ultrapassa 70%, com 36 ex-alunos contratados pelo próprio Grupo Energisa.

Escritórios

O Espaço XP de BH tem área construída de 735 metros quadrados e terá facilidade para seus players XP/DIVULGAÇÃO

Apostando na geração de riqueza em Minas Gerais, a XP Inc e a W1 Inc., holding da maior consultoria de planejamento financeiro e patrimonial do Brasil inauguraram novos escritórios em Belo Horizonte para ampliar os negócios no estado. O Espaço XP de BH tem área construída de 735 metros quadrados e terá facilidade para seus players, incluindo 13 salas de reunião e 55 posições e trabalho.

A expectativa da XP é ampliar em 50% seu time em Minas. “A XP vive um momento de expansão nacional e Minas Gerais é uma das praças estratégicas para o nosso negócio”, diz Guilherme Sant’Anna, diretor de Canais da XP Inc. Já A W1 inaugurou seu novo escritório, com 987 metros quadrados no Concórdia Corporate, considerado o maior prédio em estrutura metálica na América Latina, com aproximadamente 170 metros de altura, em Nova Lima (MG). A previsão é de que com o escritório sejam abertos 100 postos de trabalho no estado, que já tem cerca de 200 profissionais da W1 Inc. “A ampliação de nossas operações em Minas Gerais reflete a combinação da oferta de ótimos profissionais e demanda crescente por nossos serviços, sendo uma das operações que mais crescem no grupo”, avalia Gabriel Mangueira, CEO da W1 Inc.

